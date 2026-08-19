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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SOPH üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SOPH üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü SOPH (SOPH) texniki analizi

Bugünkü SOPH (SOPH) texniki analizi

SOPH analizi səhifəsi SOPH gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SOPH analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SOPH (SOPH) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,003309---13,74%-25,73%-58,20%
SOPH qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SOPH texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SOPH anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 3
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 1Alış 8
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,003303
0,003302
R2
0,003302
0,003302
R1
0,003302
0,003302
PP
0,003301
0,003301
S1
0,003301
0,003301
S2
0,0033
0,003301
S3
0,0033
0,0033

SOPH bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,49M
$6,09 M
$6,58 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,31 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,31 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,40 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,40 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SOPH kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSOPHUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,00
2026-08-18-$0,02 M0,00
2026-08-17-$0,18 M0,00
2026-08-16-$0,08 M0,00
2026-08-15$0,02 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SOPH haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SOPH (SOPH) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SOPH qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SOPH/USDT
$0,003309
$0,003309$0,003309
-2,12%
17.59M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SOPH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SOPH
SOPH
USD
USD

1 SOPH = 0,003309 USD

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