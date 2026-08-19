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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Sonic SVM üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Sonic SVM üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SONIC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SONIC Qiymət Məlumatları

SONIC nədir

SONIC Whitepaper

SONIC Rəsmi Veb-saytı

SONIC Tokenomikası

SONIC Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Sonic SVM (SONIC) texniki analizi

Bugünkü Sonic SVM (SONIC) texniki analizi

Sonic SVM analizi səhifəsi SONIC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Sonic SVM analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Sonic SVM (SONIC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01744---3,76%-22,08%-55,76%
Sonic SVM qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Sonic SVM texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Sonic SVM anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 4
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 1Alış 9
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01753
0,01752
R2
0,01752
0,01752
R1
0,01752
0,01752
PP
0,01751
0,01751
S1
0,01751
0,01751
S2
0,0175
0,01751
S3
0,0175
0,0175

Sonic SVM bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,04M
$6,81 M
$6,77 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,10 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Sonic SVM kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSONICUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,02
2026-08-18$0,00 M0,02
2026-08-17$0,02 M0,02
2026-08-16-$0,03 M0,02
2026-08-15-$0,01 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Sonic SVM haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Sonic SVM (SONIC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Sonic SVM qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SONIC/USDT
$0,01745
$0,01745$0,01745
-1,84%
3.11M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SONIC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SONIC
SONIC
USD
USD

1 SONIC = 0,01744 USD

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