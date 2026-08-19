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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Somnia üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Somnia üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Somnia (SOMI) texniki analizi

Bugünkü Somnia (SOMI) texniki analizi

Somnia analizi səhifəsi SOMI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Somnia analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Somnia (SOMI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,09018--+2,09%-6,09%-46,23%
Somnia qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Somnia texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Somnia anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 7
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 5Neytral 2Alış 7
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 0Neytral 5Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0901
0,0901
R2
0,0901
0,09
R1
0,09
0,09
PP
0,09
0,09
S1
0,0899
0,0899
S2
0,0899
0,0899
S3
0,0898
0,0899

Somnia bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,57M
$7,71 M
$8,28 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,20 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,19 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Somnia kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSOMIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,04 M0,09
2026-08-18-$0,04 M0,09
2026-08-17$0,00 M0,09
2026-08-16-$0,03 M0,09
2026-08-15$0,02 M0,10

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Somnia haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Somnia (SOMI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Somnia qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SOMI/USDT
$0,09015
$0,09015$0,09015
-0,45%
650.08K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SOMI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0,09018 USD

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