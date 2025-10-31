Bugünkü canlı Somnia qiyməti 0.3916 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOMI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOMI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Somnia qiyməti 0.3916 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOMI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOMI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Somnia Logosu

Somnia qiyməti(SOMI)

1 SOMI / USD Canlı Qiyməti:

$0,3915
$0,3915$0,3915
+3,87%1D
USD
Somnia (SOMI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:56:31 (UTC+8)

Somnia (SOMI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,3699
$ 0,3699$ 0,3699
24 saat Aşağı
$ 0,4331
$ 0,4331$ 0,4331
24 saat Yüksək

$ 0,3699
$ 0,3699$ 0,3699

$ 0,4331
$ 0,4331$ 0,4331

--
----

--
----

+0,66%

+3,87%

-23,30%

-23,30%

Somnia (SOMI) canlı qiyməti $ 0,3916. SOMI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,3699 və ən yüksək $ 0,4331 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SOMI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SOMI son bir saat ərzində +0,66%, 24 saat ərzində +3,87% və son 7 gündə isə -23,30% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Somnia (SOMI) Bazar Məlumatları

--
----

$ 577,65K
$ 577,65K$ 577,65K

$ 391,60M
$ 391,60M$ 391,60M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

SOMNIA

Somnia üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 577,65K təşkil edir. SOMI üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 391,60M təşkil edir.

Somnia (SOMI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Somnia qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,014587+3,87%
30 Gün$ -0,3191-44,90%
60 Gün$ +0,2916+291,60%
90 Gün$ +0,2916+291,60%
Bugünkü Somnia Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SOMI $ +0,014587 (+3,87%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Somnia 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,3191 (-44,90%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Somnia 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SOMI $ +0,2916 (+291,60%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Somnia 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,2916 (+291,60%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Somnia (SOMI) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Somnia Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Somnia (SOMI) Nədir?

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Somnia MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Somnia investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SOMI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Somnia haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Somnia satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Somnia Qiymət Proqnozu (USD)

Somnia (SOMI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Somnia (SOMI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Somnia üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Somnia qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Somnia (SOMI) Tokenomikası

Somnia (SOMI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SOMI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Somnia (SOMI) necə alınır?

Necə Somnia alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Somnia Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SOMI Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Somnia(SOMI) / VND
10.304,954
1 Somnia(SOMI) / AUD
A$0,595232
1 Somnia(SOMI) / GBP
0,2937
1 Somnia(SOMI) / EUR
0,336776
1 Somnia(SOMI) / USD
$0,3916
1 Somnia(SOMI) / MYR
RM1,640804
1 Somnia(SOMI) / TRY
16,455032
1 Somnia(SOMI) / JPY
¥59,9148
1 Somnia(SOMI) / ARS
ARS$563,449744
1 Somnia(SOMI) / RUB
31,304504
1 Somnia(SOMI) / INR
34,703592
1 Somnia(SOMI) / IDR
Rp6.419,671104
1 Somnia(SOMI) / PHP
22,998668
1 Somnia(SOMI) / EGP
￡E.18,495268
1 Somnia(SOMI) / BRL
R$2,106808
1 Somnia(SOMI) / CAD
C$0,544324
1 Somnia(SOMI) / BDT
47,877016
1 Somnia(SOMI) / NGN
566,711772
1 Somnia(SOMI) / COP
$1.517,825936
1 Somnia(SOMI) / ZAR
R.6,7551
1 Somnia(SOMI) / UAH
16,443284
1 Somnia(SOMI) / TZS
T.Sh.962,1612
1 Somnia(SOMI) / VES
Bs86,5436
1 Somnia(SOMI) / CLP
$368,8872
1 Somnia(SOMI) / PKR
Rs110,493856
1 Somnia(SOMI) / KZT
207,7438
1 Somnia(SOMI) / THB
฿12,64868
1 Somnia(SOMI) / TWD
NT$12,033868
1 Somnia(SOMI) / AED
د.إ1,437172
1 Somnia(SOMI) / CHF
Fr0,31328
1 Somnia(SOMI) / HKD
HK$3,038816
1 Somnia(SOMI) / AMD
֏149,920144
1 Somnia(SOMI) / MAD
.د.م3,626216
1 Somnia(SOMI) / MXN
$7,252432
1 Somnia(SOMI) / SAR
ريال1,4685
1 Somnia(SOMI) / ETB
Br60,2085
1 Somnia(SOMI) / KES
KSh50,590804
1 Somnia(SOMI) / JOD
د.أ0,2776444
1 Somnia(SOMI) / PLN
1,433256
1 Somnia(SOMI) / RON
лв1,719124
1 Somnia(SOMI) / SEK
kr3,692788
1 Somnia(SOMI) / BGN
лв0,661804
1 Somnia(SOMI) / HUF
Ft131,409212
1 Somnia(SOMI) / CZK
8,231432
1 Somnia(SOMI) / KWD
د.ك0,1198296
1 Somnia(SOMI) / ILS
1,2727
1 Somnia(SOMI) / BOB
Bs2,705956
1 Somnia(SOMI) / AZN
0,66572
1 Somnia(SOMI) / TJS
SM3,60272
1 Somnia(SOMI) / GEL
1,061236
1 Somnia(SOMI) / AOA
Kz358,936644
1 Somnia(SOMI) / BHD
.د.ب0,1472416
1 Somnia(SOMI) / BMD
$0,3916
1 Somnia(SOMI) / DKK
kr2,52582
1 Somnia(SOMI) / HNL
L10,283416
1 Somnia(SOMI) / MUR
17,809968
1 Somnia(SOMI) / NAD
$6,743352
1 Somnia(SOMI) / NOK
kr3,93558
1 Somnia(SOMI) / NZD
$0,681384
1 Somnia(SOMI) / PAB
B/.0,3916
1 Somnia(SOMI) / PGK
K1,652552
1 Somnia(SOMI) / QAR
ر.ق1,425424
1 Somnia(SOMI) / RSD
дин.39,645584
1 Somnia(SOMI) / UZS
soʻm4.718,071204
1 Somnia(SOMI) / ALL
L32,749508
1 Somnia(SOMI) / ANG
ƒ0,700964
1 Somnia(SOMI) / AWG
ƒ0,70488
1 Somnia(SOMI) / BBD
$0,7832
1 Somnia(SOMI) / BAM
KM0,657888
1 Somnia(SOMI) / BIF
Fr1.158,3528
1 Somnia(SOMI) / BND
$0,50908
1 Somnia(SOMI) / BSD
$0,3916
1 Somnia(SOMI) / JMD
$62,612924
1 Somnia(SOMI) / KHR
1.572,689096
1 Somnia(SOMI) / KMF
Fr165,6468
1 Somnia(SOMI) / LAK
8.513,043308
1 Somnia(SOMI) / LKR
රු119,206956
1 Somnia(SOMI) / MDL
L6,610208
1 Somnia(SOMI) / MGA
Ar1.756,05188
1 Somnia(SOMI) / MOP
P3,1328
1 Somnia(SOMI) / MVR
5,99148
1 Somnia(SOMI) / MWK
MK679,860676
1 Somnia(SOMI) / MZN
MT25,02324
1 Somnia(SOMI) / NPR
रु55,552376
1 Somnia(SOMI) / PYG
2.777,2272
1 Somnia(SOMI) / RWF
Fr568,2116
1 Somnia(SOMI) / SBD
$3,222868
1 Somnia(SOMI) / SCR
5,513728
1 Somnia(SOMI) / SRD
$15,1745
1 Somnia(SOMI) / SVC
$3,4265
1 Somnia(SOMI) / SZL
L6,743352
1 Somnia(SOMI) / TMT
m1,3706
1 Somnia(SOMI) / TND
د.ت1,1505208
1 Somnia(SOMI) / TTD
$2,651132
1 Somnia(SOMI) / UGX
Sh1.364,3344
1 Somnia(SOMI) / XAF
Fr221,6456
1 Somnia(SOMI) / XCD
$1,05732
1 Somnia(SOMI) / XOF
Fr221,6456
1 Somnia(SOMI) / XPF
Fr40,3348
1 Somnia(SOMI) / BWP
P5,24744
1 Somnia(SOMI) / BZD
$0,787116
1 Somnia(SOMI) / CVE
$37,248992
1 Somnia(SOMI) / DJF
Fr69,3132
1 Somnia(SOMI) / DOP
$25,128972
1 Somnia(SOMI) / DZD
د.ج50,896252
1 Somnia(SOMI) / FJD
$0,885016
1 Somnia(SOMI) / GNF
Fr3.404,962
1 Somnia(SOMI) / GTQ
Q2,999656
1 Somnia(SOMI) / GYD
$81,973628
1 Somnia(SOMI) / ISK
kr48,95

Somnia Mənbəyi

Somnia haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Somnia Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Somnia Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Somnia (SOMI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SOMI qiyməti 0,3916 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SOMI / USD cari qiyməti nədir?
SOMI / USD cari qiyməti $ 0,3916 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Somnia üçün bazar dəyəri nədir?
SOMI üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SOMI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SOMI aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
SOMI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SOMI ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SOMI qiyməti (ATL) nədir?
SOMI ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
SOMI ticarət həcmi nədir?
SOMI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 577,65K USD.
SOMI bu il daha da yüksələcək?
SOMI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SOMI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:56:31 (UTC+8)

Somnia (SOMI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

1 SOMI = 0,3916 USD

SOMI Ticarəti Edin

SOMI/USDC
$0,3922
$0,3922$0,3922
+3,97%
SOMI/USDT
$0,3915
$0,3915$0,3915
+3,76%

