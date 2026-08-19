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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Solv Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Solv Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Solv Protocol (SOLV) texniki analizi

Bugünkü Solv Protocol (SOLV) texniki analizi

Solv Protocol analizi səhifəsi SOLV gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Solv Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Solv Protocol (SOLV) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,002306---3,40%-12,85%-45,02%
Solv Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Solv Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Solv Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 20
Neytral 3
Alış 3
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 3Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,002315
0,002314
R2
0,002314
0,002314
R1
0,002314
0,002314
PP
0,002313
0,002313
S1
0,002313
0,002313
S2
0,002312
0,002313
S3
0,002312
0,002312

Solv Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,32M
$5,83 M
$6,15 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,07M
3 günlük aktiv alışlar
$0,33 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,25 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,07M
7 günlük aktiv alışlar
$0,45 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,37 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Solv Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSOLVUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,00
2026-08-18$0,16 M0,00
2026-08-17$0,05 M0,00
2026-08-16$0,07 M0,00
2026-08-15$0,03 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Solv Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Solv Protocol (SOLV) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Solv Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SOLV/USDT
$0,002306
$0,002306$0,002306
-3,47%
27.91M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SOLV / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SOLV
SOLV
USD
USD

1 SOLV = 0,002306 USD

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