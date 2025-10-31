Bugünkü canlı Snowflake qiyməti 276.89 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SNOWON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SNOWON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Snowflake qiyməti 276.89 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SNOWON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SNOWON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SNOWON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SNOWON Qiymət Məlumatları

SNOWON Rəsmi Veb-saytı

SNOWON Tokenomikası

SNOWON Qiymət Proqnozu

SNOWON Qiymət Tarixçəsi

SNOWON Alış Bələdçisi

SNOWON / Fiat Valyuta Çevirən

SNOWON Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Snowflake Logosu

Snowflake qiyməti(SNOWON)

1 SNOWON / USD Canlı Qiyməti:

$276,84
$276,84$276,84
+2,38%1D
USD
Snowflake (SNOWON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:56:09 (UTC+8)

Snowflake (SNOWON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 261,98
$ 261,98$ 261,98
24 saat Aşağı
$ 277,28
$ 277,28$ 277,28
24 saat Yüksək

$ 261,98
$ 261,98$ 261,98

$ 277,28
$ 277,28$ 277,28

$ 270,5080256271163
$ 270,5080256271163$ 270,5080256271163

$ 214,69891424490774
$ 214,69891424490774$ 214,69891424490774

-0,08%

+2,38%

+8,81%

+8,81%

Snowflake (SNOWON) canlı qiyməti $ 276,89. SNOWON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 261,98 və ən yüksək $ 277,28 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SNOWON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 270,5080256271163, ən aşağı qiyməti isə $ 214,69891424490774 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SNOWON son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində +2,38% və son 7 gündə isə +8,81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Snowflake (SNOWON) Bazar Məlumatları

No.2264

$ 913,12K
$ 913,12K$ 913,12K

$ 59,80K
$ 59,80K$ 59,80K

$ 913,12K
$ 913,12K$ 913,12K

3,30K
3,30K 3,30K

3.297,758597
3.297,758597 3.297,758597

ETH

Snowflake üzrə cari Bazar Dəyəri $ 913,12K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 59,80K təşkil edir. SNOWON üzrə dövriyyədə olan təklif 3,30K, ümumi təklif isə 3297.758597 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 913,12K təşkil edir.

Snowflake (SNOWON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Snowflake qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +6,4356+2,38%
30 Gün$ +51,94+23,08%
60 Gün$ +96,89+53,82%
90 Gün$ +96,89+53,82%
Bugünkü Snowflake Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SNOWON $ +6,4356 (+2,38%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Snowflake 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +51,94 (+23,08%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Snowflake 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SNOWON $ +96,89 (+53,82%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Snowflake 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +96,89 (+53,82%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Snowflake (SNOWON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Snowflake Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Snowflake (SNOWON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Snowflake MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Snowflake investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SNOWON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Snowflake haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Snowflake satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Snowflake Qiymət Proqnozu (USD)

Snowflake (SNOWON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Snowflake (SNOWON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Snowflake üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Snowflake qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Snowflake (SNOWON) Tokenomikası

Snowflake (SNOWON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SNOWON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Snowflake (SNOWON) necə alınır?

Necə Snowflake alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Snowflake Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SNOWON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Snowflake(SNOWON) / VND
7.286.360,35
1 Snowflake(SNOWON) / AUD
A$420,8728
1 Snowflake(SNOWON) / GBP
207,6675
1 Snowflake(SNOWON) / EUR
238,1254
1 Snowflake(SNOWON) / USD
$276,89
1 Snowflake(SNOWON) / MYR
RM1.160,1691
1 Snowflake(SNOWON) / TRY
11.634,9178
1 Snowflake(SNOWON) / JPY
¥42.364,17
1 Snowflake(SNOWON) / ARS
ARS$398.400,4076
1 Snowflake(SNOWON) / RUB
22.134,5866
1 Snowflake(SNOWON) / INR
24.537,9918
1 Snowflake(SNOWON) / IDR
Rp4.539.179,6016
1 Snowflake(SNOWON) / PHP
16.261,7497
1 Snowflake(SNOWON) / EGP
￡E.13.077,5147
1 Snowflake(SNOWON) / BRL
R$1.489,6682
1 Snowflake(SNOWON) / CAD
C$384,8771
1 Snowflake(SNOWON) / BDT
33.852,5714
1 Snowflake(SNOWON) / NGN
400.706,9013
1 Snowflake(SNOWON) / COP
$1.073.214,5644
1 Snowflake(SNOWON) / ZAR
R.4.776,3525
1 Snowflake(SNOWON) / UAH
11.626,6111
1 Snowflake(SNOWON) / TZS
T.Sh.680.318,73
1 Snowflake(SNOWON) / VES
Bs61.192,69
1 Snowflake(SNOWON) / CLP
$260.830,38
1 Snowflake(SNOWON) / PKR
Rs78.127,2824
1 Snowflake(SNOWON) / KZT
146.890,145
1 Snowflake(SNOWON) / THB
฿8.943,547
1 Snowflake(SNOWON) / TWD
NT$8.508,8297
1 Snowflake(SNOWON) / AED
د.إ1.016,1863
1 Snowflake(SNOWON) / CHF
Fr221,512
1 Snowflake(SNOWON) / HKD
HK$2.148,6664
1 Snowflake(SNOWON) / AMD
֏106.004,5676
1 Snowflake(SNOWON) / MAD
.د.م2.564,0014
1 Snowflake(SNOWON) / MXN
$5.128,0028
1 Snowflake(SNOWON) / SAR
ريال1.038,3375
1 Snowflake(SNOWON) / ETB
Br42.571,8375
1 Snowflake(SNOWON) / KES
KSh35.771,4191
1 Snowflake(SNOWON) / JOD
د.أ196,31501
1 Snowflake(SNOWON) / PLN
1.013,4174
1 Snowflake(SNOWON) / RON
лв1.215,5471
1 Snowflake(SNOWON) / SEK
kr2.611,0727
1 Snowflake(SNOWON) / BGN
лв467,9441
1 Snowflake(SNOWON) / HUF
Ft92.915,9773
1 Snowflake(SNOWON) / CZK
5.820,2278
1 Snowflake(SNOWON) / KWD
د.ك84,72834
1 Snowflake(SNOWON) / ILS
899,8925
1 Snowflake(SNOWON) / BOB
Bs1.913,3099
1 Snowflake(SNOWON) / AZN
470,713
1 Snowflake(SNOWON) / TJS
SM2.547,388
1 Snowflake(SNOWON) / GEL
750,3719
1 Snowflake(SNOWON) / AOA
Kz253.794,6051
1 Snowflake(SNOWON) / BHD
.د.ب104,11064
1 Snowflake(SNOWON) / BMD
$276,89
1 Snowflake(SNOWON) / DKK
kr1.785,9405
1 Snowflake(SNOWON) / HNL
L7.271,1314
1 Snowflake(SNOWON) / MUR
12.592,9572
1 Snowflake(SNOWON) / NAD
$4.768,0458
1 Snowflake(SNOWON) / NOK
kr2.782,7445
1 Snowflake(SNOWON) / NZD
$481,7886
1 Snowflake(SNOWON) / PAB
B/.276,89
1 Snowflake(SNOWON) / PGK
K1.168,4758
1 Snowflake(SNOWON) / QAR
ر.ق1.007,8796
1 Snowflake(SNOWON) / RSD
дин.28.032,3436
1 Snowflake(SNOWON) / UZS
soʻm3.336.023,3291
1 Snowflake(SNOWON) / ALL
L23.156,3107
1 Snowflake(SNOWON) / ANG
ƒ495,6331
1 Snowflake(SNOWON) / AWG
ƒ498,402
1 Snowflake(SNOWON) / BBD
$553,78
1 Snowflake(SNOWON) / BAM
KM465,1752
1 Snowflake(SNOWON) / BIF
Fr819.040,62
1 Snowflake(SNOWON) / BND
$359,957
1 Snowflake(SNOWON) / BSD
$276,89
1 Snowflake(SNOWON) / JMD
$44.271,9421
1 Snowflake(SNOWON) / KHR
1.112.006,8534
1 Snowflake(SNOWON) / KMF
Fr117.124,47
1 Snowflake(SNOWON) / LAK
6.019.347,7057
1 Snowflake(SNOWON) / LKR
රු84.288,0849
1 Snowflake(SNOWON) / MDL
L4.673,9032
1 Snowflake(SNOWON) / MGA
Ar1.241.657,827
1 Snowflake(SNOWON) / MOP
P2.215,12
1 Snowflake(SNOWON) / MVR
4.236,417
1 Snowflake(SNOWON) / MWK
MK480.711,4979
1 Snowflake(SNOWON) / MZN
MT17.693,271
1 Snowflake(SNOWON) / NPR
रु39.279,6154
1 Snowflake(SNOWON) / PYG
1.963.703,88
1 Snowflake(SNOWON) / RWF
Fr401.767,39
1 Snowflake(SNOWON) / SBD
$2.278,8047
1 Snowflake(SNOWON) / SCR
3.898,6112
1 Snowflake(SNOWON) / SRD
$10.729,4875
1 Snowflake(SNOWON) / SVC
$2.422,7875
1 Snowflake(SNOWON) / SZL
L4.768,0458
1 Snowflake(SNOWON) / TMT
m969,115
1 Snowflake(SNOWON) / TND
د.ت813,50282
1 Snowflake(SNOWON) / TTD
$1.874,5453
1 Snowflake(SNOWON) / UGX
Sh964.684,76
1 Snowflake(SNOWON) / XAF
Fr156.719,74
1 Snowflake(SNOWON) / XCD
$747,603
1 Snowflake(SNOWON) / XOF
Fr156.719,74
1 Snowflake(SNOWON) / XPF
Fr28.519,67
1 Snowflake(SNOWON) / BWP
P3.710,326
1 Snowflake(SNOWON) / BZD
$556,5489
1 Snowflake(SNOWON) / CVE
$26.337,7768
1 Snowflake(SNOWON) / DJF
Fr49.009,53
1 Snowflake(SNOWON) / DOP
$17.768,0313
1 Snowflake(SNOWON) / DZD
د.ج35.987,3933
1 Snowflake(SNOWON) / FJD
$625,7714
1 Snowflake(SNOWON) / GNF
Fr2.407.558,55
1 Snowflake(SNOWON) / GTQ
Q2.120,9774
1 Snowflake(SNOWON) / GYD
$57.961,3837
1 Snowflake(SNOWON) / ISK
kr34.611,25

Snowflake Mənbəyi

Snowflake haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Snowflake Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Snowflake Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Snowflake (SNOWON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SNOWON qiyməti 276,89 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SNOWON / USD cari qiyməti nədir?
SNOWON / USD cari qiyməti $ 276,89 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Snowflake üçün bazar dəyəri nədir?
SNOWON üçün bazar dəyəri $ 913,12K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SNOWON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SNOWON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 3,30K USD təşkil edir.
SNOWON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SNOWON ATH qiyməti olan 270,5080256271163 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SNOWON qiyməti (ATL) nədir?
SNOWON ATL qiyməti olan 214,69891424490774 USD dəyərinə endi.
SNOWON ticarət həcmi nədir?
SNOWON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 59,80K USD.
SNOWON bu il daha da yüksələcək?
SNOWON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SNOWON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:56:09 (UTC+8)

Snowflake (SNOWON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

SNOWON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SNOWON
SNOWON
USD
USD

1 SNOWON = 276,89 USD

SNOWON Ticarəti Edin

SNOWON/USDT
$276,84
$276,84$276,84
+2,52%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.679,93
$109.679,93$109.679,93

+1,83%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,80
$3.846,80$3.846,80

+1,93%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03050
$0,03050$0,03050

+21,75%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,31
$186,31$186,31

+0,66%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,80
$3.846,80$3.846,80

+1,93%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.679,93
$109.679,93$109.679,93

+1,83%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,31
$186,31$186,31

+0,66%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4805
$2,4805$2,4805

+1,08%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18545
$0,18545$0,18545

+2,64%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003130
$0,003130$0,003130

-37,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00941
$0,00941$0,00941

-5,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002932
$0,0002932$0,0002932

+369,12%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020534
$0,0020534$0,0020534

+2.181,55%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020534
$0,0020534$0,0020534

+2.181,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0437
$0,0437$0,0437

+1.265,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037991
$0,0000000000000000000000037991$0,0000000000000000000000037991

+659,82%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32395
$0,32395$0,32395

+161,06%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000093
$0,000000000000000000000093$0,000000000000000000000093

+97,87%