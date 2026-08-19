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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Solstice Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Solstice Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SLX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SLX Qiymət Məlumatları

SLX nədir

SLX Rəsmi Veb-saytı

SLX Tokenomikası

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SLX Qiymət Tarixçəsi

SLX Alış Bələdçisi

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Bugünkü Solstice Finance (SLX) texniki analizi

Bugünkü Solstice Finance (SLX) texniki analizi

Solstice Finance analizi səhifəsi SLX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Solstice Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Solstice Finance (SLX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,06364---17,32%-37,12%+69,70%
Solstice Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Solstice Finance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Solstice Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 6
Neytral 13
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 1Neytral 7Alış 6
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 6Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0637
0,0636
R2
0,0636
0,0636
R1
0,0636
0,0636
PP
0,0635
0,0635
S1
0,0635
0,0635
S2
0,0634
0,0635
S3
0,0634
0,0634

Solstice Finance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,38M
$2,76 M
$3,14 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,25 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,27 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$0,97 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,01 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Solstice Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSLXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,06
2026-08-18$0,00 M0,07
2026-08-17-$0,02 M0,07
2026-08-16$0,01 M0,07
2026-08-15$0,13 M0,08

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Solstice Finance (SLX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Solstice Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SLX/USDT
$0,06363
$0,06363$0,06363
-3,03%
2.51M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SLX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SLX
SLX
USD
USD

1 SLX = 0,06364 USD

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