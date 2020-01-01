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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SkyAI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SkyAI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü SkyAI (SKYAI) texniki analizi

Bugünkü SkyAI (SKYAI) texniki analizi

SkyAI analizi səhifəsi SKYAI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SkyAI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SkyAI (SKYAI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,05897---19,80%+114,28%-82,69%
SkyAI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SkyAI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SkyAI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 9
Neytral 2
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 0Alış 8
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,05934
0,05917
R2
0,05917
0,05907
R1
0,05908
0,05901
PP
0,05891
0,05891
S1
0,05882
0,05881
S2
0,05865
0,05875
S3
0,05856
0,05865

SkyAI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,47M
$6,15 M
$6,62 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,13M
3 günlük aktiv alışlar
$12,82 M
3 günlük aktiv satışlar
$12,69 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,17M
7 günlük aktiv alışlar
$32,18 M
7 günlük aktiv satışlar
$32,01 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SkyAI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSKYAIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SkyAI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SkyAI (SKYAI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SkyAI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SKYAI/USDT
$0,05897
$0,05897$0,05897
-9,70%
15.04M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SKYAI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SKYAI
SKYAI
USD
USD

1 SKYAI = 0,05897 USD

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