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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Sky Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Sky Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Sky Protocol (SKY) texniki analizi

Bugünkü Sky Protocol (SKY) texniki analizi

Sky Protocol analizi səhifəsi SKY gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Sky Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Sky Protocol (SKY) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,05617--+5,56%-7,19%-20,55%
Sky Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Sky Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Sky Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 7
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 1Alış 1
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 2Neytral 6Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,05616
0,05614
R2
0,05614
0,05612
R1
0,05613
0,05612
PP
0,05611
0,05611
S1
0,0561
0,05609
S2
0,05608
0,05609
S3
0,05606
0,05608

Sky Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,28M
$0,89 M
$1,17 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,05M
3 günlük aktiv alışlar
$0,41 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,46 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$0,54 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,58 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Sky Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSKYUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,06
2026-08-18-$0,40 M0,05
2026-08-17$0,19 M0,05
2026-08-16$0,01 M0,05
2026-08-15-$0,17 M0,05

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Sky Protocol (SKY) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Sky Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SKY/USDT
$0,05614
$0,05614$0,05614
+2,22%
1.01M (USDT)
SKY/USDC
$0,05612
$0,05612$0,05612
+2,27%
1.05M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SKY / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SKY
SKY
USD
USD

1 SKY = 0,05617 USD

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