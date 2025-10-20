SKX qiyməti(SKX)
+1,81%
+4,63%
-30,46%
-30,46%
SKX (SKX) canlı qiyməti $ 0,49377. SKX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,36666 və ən yüksək $ 0,56889 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SKX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,9071059942900916, ən aşağı qiyməti isə $ 0,012645799433479828 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, SKX son bir saat ərzində +1,81%, 24 saat ərzində +4,63% və son 7 gündə isə -30,46% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
No.3749
0,00%
MATIC
SKX üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 151,27K təşkil edir. SKX üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 100000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 49,38M təşkil edir.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün SKX qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ +0,0218499
|+4,63%
|30 Gün
|$ +0,00245
|+0,49%
|60 Gün
|$ +0,47581
|+2.649,27%
|90 Gün
|$ +0,4702
|+1.994,90%
Bu gün SKX $ +0,0218499 (+4,63%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Son 30 gündə qiymət $ +0,00245 (+0,49%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Baxış 60 günə genişləndirildikdə SKX $ +0,47581 (+2.649,27%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,4702 (+1.994,90%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
SKX (SKX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?
İndi SKX Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
SKX MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC SKX investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.
Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SKX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə SKX haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.
Bizim hərtərəfli resurslarımız SKX satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.
SKX (SKX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SKX (SKX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SKX üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.
SKX qiymət proqnozunu indi yoxlayın!
SKX (SKX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SKX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
Necə SKX alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım SKX Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.
SKX haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-19 17:50:26
|Sektor Yenilikləri
Kripto bazar əhval-ruhiyyəsi "həddindən artıq qorxu" zonasından çıxır, Qorxu və Tamahkarlıq İndeksi hazırda 29-da
|10-19 14:26:41
|Sektor Yenilikləri
Kripto bazarı yan tərəfə ticarət edir, ümumi bazar kapitallaşması hazırda 3.723 trilyon dollar təşkil edir
|10-19 04:16:21
|Sektor Yenilikləri
Son 7 Günün İctimai Blokçeyn Aktivliyi Reytinqi: Solana Birinci Yeri Qoruyub Saxlayır
|10-18 16:36:53
|Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu və Tamahkarlıq İndeksi hazırda 23 səviyyəsində, hələ də ekstremal qorxu zonasında
|10-18 09:33:00
|Sektor Yenilikləri
24 saatlıq qlobal likvidasiyalar 1.02 milyard dollara qalxır, Bitcoin iyulun əvvəlindən bəri ən aşağı qiymətə çatır
|10-17 19:52:08
|Sektor Yenilikləri
İki ABŞ bankında qeyri-işlək kredit problemləri səbəbindən qlobal risk qaçınma tələbi artır
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.
Miqdar
1 SKX = 0,49377 USD
-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya