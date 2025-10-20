Bugünkü canlı SKX qiyməti 0.49377 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SKX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SKX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SKX qiyməti 0.49377 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SKX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SKX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SKX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SKX Qiymət Məlumatları

SKX Whitepaper

SKX Rəsmi Veb-saytı

SKX Tokenomikası

SKX Qiymət Proqnozu

SKX Qiymət Tarixçəsi

SKX Alış Bələdçisi

SKX / Fiat Valyuta Çevirən

SKX Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

SKX Logosu

SKX qiyməti(SKX)

1 SKX / USD Canlı Qiyməti:

$0,49377
$0,49377$0,49377
+4,63%1D
USD
SKX (SKX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-20 14:19:47 (UTC+8)

SKX (SKX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,36666
$ 0,36666$ 0,36666
24 saat Aşağı
$ 0,56889
$ 0,56889$ 0,56889
24 saat Yüksək

$ 0,36666
$ 0,36666$ 0,36666

$ 0,56889
$ 0,56889$ 0,56889

$ 2,9071059942900916
$ 2,9071059942900916$ 2,9071059942900916

$ 0,012645799433479828
$ 0,012645799433479828$ 0,012645799433479828

+1,81%

+4,63%

-30,46%

-30,46%

SKX (SKX) canlı qiyməti $ 0,49377. SKX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,36666 və ən yüksək $ 0,56889 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SKX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,9071059942900916, ən aşağı qiyməti isə $ 0,012645799433479828 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SKX son bir saat ərzində +1,81%, 24 saat ərzində +4,63% və son 7 gündə isə -30,46% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SKX (SKX) Bazar Məlumatları

No.3749

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 151,27K
$ 151,27K$ 151,27K

$ 49,38M
$ 49,38M$ 49,38M

0,00
0,00 0,00

100.000.000
100.000.000 100.000.000

100.000.000
100.000.000 100.000.000

0,00%

MATIC

SKX üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 151,27K təşkil edir. SKX üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 100000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 49,38M təşkil edir.

SKX (SKX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün SKX qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0218499+4,63%
30 Gün$ +0,00245+0,49%
60 Gün$ +0,47581+2.649,27%
90 Gün$ +0,4702+1.994,90%
Bugünkü SKX Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SKX $ +0,0218499 (+4,63%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

SKX 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,00245 (+0,49%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

SKX 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SKX $ +0,47581 (+2.649,27%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

SKX 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,4702 (+1.994,90%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

SKX (SKX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi SKX Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

SKX (SKX) Nədir?

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC SKX investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SKX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə SKX haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız SKX satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

SKX Qiymət Proqnozu (USD)

SKX (SKX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SKX (SKX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SKX üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SKX qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SKX (SKX) Tokenomikası

SKX (SKX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SKX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

SKX (SKX) necə alınır?

Necə SKX alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım SKX Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SKX Aktivindən Yerli Valyutalara

1 SKX(SKX) / VND
12.993,55755
1 SKX(SKX) / AUD
A$0,7554681
1 SKX(SKX) / GBP
0,3653898
1 SKX(SKX) / EUR
0,4197045
1 SKX(SKX) / USD
$0,49377
1 SKX(SKX) / MYR
RM2,0837094
1 SKX(SKX) / TRY
20,7136515
1 SKX(SKX) / JPY
¥74,0655
1 SKX(SKX) / ARS
ARS$719,7784044
1 SKX(SKX) / RUB
40,1632518
1 SKX(SKX) / INR
43,353006
1 SKX(SKX) / IDR
Rp8.229,4967082
1 SKX(SKX) / PHP
28,6732239
1 SKX(SKX) / EGP
￡E.23,4837012
1 SKX(SKX) / BRL
R$2,6811711
1 SKX(SKX) / CAD
C$0,691278
1 SKX(SKX) / BDT
60,2596908
1 SKX(SKX) / NGN
726,1282866
1 SKX(SKX) / COP
$1.899,1134855
1 SKX(SKX) / ZAR
R.8,5570341
1 SKX(SKX) / UAH
20,6494614
1 SKX(SKX) / TZS
T.Sh.1.213,19289
1 SKX(SKX) / VES
Bs99,24777
1 SKX(SKX) / CLP
$470,06904
1 SKX(SKX) / PKR
Rs140,0726736
1 SKX(SKX) / KZT
266,1815316
1 SKX(SKX) / THB
฿16,1857806
1 SKX(SKX) / TWD
NT$15,0945489
1 SKX(SKX) / AED
د.إ1,8121359
1 SKX(SKX) / CHF
Fr0,3900783
1 SKX(SKX) / HKD
HK$3,8316552
1 SKX(SKX) / AMD
֏189,9829452
1 SKX(SKX) / MAD
.د.م4,5229332
1 SKX(SKX) / MXN
$9,0705549
1 SKX(SKX) / SAR
ريال1,8466998
1 SKX(SKX) / ETB
Br73,5421038
1 SKX(SKX) / KES
KSh63,8987757
1 SKX(SKX) / JOD
د.أ0,35008293
1 SKX(SKX) / PLN
1,7923851
1 SKX(SKX) / RON
лв2,1528372
1 SKX(SKX) / SEK
kr4,6513134
1 SKX(SKX) / BGN
лв0,8245959
1 SKX(SKX) / HUF
Ft164,6969835
1 SKX(SKX) / CZK
10,2802914
1 SKX(SKX) / KWD
د.ك0,15059985
1 SKX(SKX) / ILS
1,6343787
1 SKX(SKX) / BOB
Bs3,4168884
1 SKX(SKX) / AZN
0,839409
1 SKX(SKX) / TJS
SM4,5624348
1 SKX(SKX) / GEL
1,333179
1 SKX(SKX) / AOA
Kz450,1059189
1 SKX(SKX) / BHD
.د.ب0,18565752
1 SKX(SKX) / BMD
$0,49377
1 SKX(SKX) / DKK
kr3,160128
1 SKX(SKX) / HNL
L12,9910887
1 SKX(SKX) / MUR
22,2344631
1 SKX(SKX) / NAD
$8,6261619
1 SKX(SKX) / NOK
kr4,9623885
1 SKX(SKX) / NZD
$0,8591598
1 SKX(SKX) / PAB
B/.0,49377
1 SKX(SKX) / PGK
K2,1083979
1 SKX(SKX) / QAR
ر.ق1,8022605
1 SKX(SKX) / RSD
дин.49,5942588
1 SKX(SKX) / UZS
soʻm6.021,5844024
1 SKX(SKX) / ALL
L40,8940314
1 SKX(SKX) / ANG
ƒ0,8838483
1 SKX(SKX) / AWG
ƒ0,888786
1 SKX(SKX) / BBD
$0,98754
1 SKX(SKX) / BAM
KM0,8245959
1 SKX(SKX) / BIF
Fr1.456,12773
1 SKX(SKX) / BND
$0,6369633
1 SKX(SKX) / BSD
$0,49377
1 SKX(SKX) / JMD
$79,5117831
1 SKX(SKX) / KHR
1.991,0040825
1 SKX(SKX) / KMF
Fr208,37094
1 SKX(SKX) / LAK
10.734,1302201
1 SKX(SKX) / LKR
රු149,8048803
1 SKX(SKX) / MDL
L8,3397753
1 SKX(SKX) / MGA
Ar2.204,3275356
1 SKX(SKX) / MOP
P3,9550977
1 SKX(SKX) / MVR
7,554681
1 SKX(SKX) / MWK
MK857,2390347
1 SKX(SKX) / MZN
MT31,5568407
1 SKX(SKX) / NPR
रु69,6808224
1 SKX(SKX) / PYG
3.501,81684
1 SKX(SKX) / RWF
Fr717,44781
1 SKX(SKX) / SBD
$4,0637271
1 SKX(SKX) / SCR
7,2189174
1 SKX(SKX) / SRD
$19,4594757
1 SKX(SKX) / SVC
$4,3254252
1 SKX(SKX) / SZL
L8,6212242
1 SKX(SKX) / TMT
m1,728195
1 SKX(SKX) / TND
د.ت1,44427725
1 SKX(SKX) / TTD
$3,3526983
1 SKX(SKX) / UGX
Sh1.726,21992
1 SKX(SKX) / XAF
Fr277,49874
1 SKX(SKX) / XCD
$1,333179
1 SKX(SKX) / XOF
Fr277,49874
1 SKX(SKX) / XPF
Fr50,36454
1 SKX(SKX) / BWP
P6,6263934
1 SKX(SKX) / BZD
$0,9924777
1 SKX(SKX) / CVE
$46,6662027
1 SKX(SKX) / DJF
Fr87,89106
1 SKX(SKX) / DOP
$31,2902049
1 SKX(SKX) / DZD
د.ج63,8148348
1 SKX(SKX) / FJD
$1,1307333
1 SKX(SKX) / GNF
Fr4.293,33015
1 SKX(SKX) / GTQ
Q3,7872159
1 SKX(SKX) / GYD
$103,4892543
1 SKX(SKX) / ISK
kr59,74617

SKX Mənbəyi

SKX haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi SKX Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: SKX Haqqında Digər Suallar

Bugünkü SKX (SKX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SKX qiyməti 0,49377 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SKX / USD cari qiyməti nədir?
SKX / USD cari qiyməti $ 0,49377 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SKX üçün bazar dəyəri nədir?
SKX üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SKX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SKX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
SKX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SKX ATH qiyməti olan 2,9071059942900916 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SKX qiyməti (ATL) nədir?
SKX ATL qiyməti olan 0,012645799433479828 USD dəyərinə endi.
SKX ticarət həcmi nədir?
SKX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 151,27K USD.
SKX bu il daha da yüksələcək?
SKX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SKX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-20 14:19:47 (UTC+8)

SKX (SKX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-19 17:50:26Sektor Yenilikləri
Kripto bazar əhval-ruhiyyəsi "həddindən artıq qorxu" zonasından çıxır, Qorxu və Tamahkarlıq İndeksi hazırda 29-da
10-19 14:26:41Sektor Yenilikləri
Kripto bazarı yan tərəfə ticarət edir, ümumi bazar kapitallaşması hazırda 3.723 trilyon dollar təşkil edir
10-19 04:16:21Sektor Yenilikləri
Son 7 Günün İctimai Blokçeyn Aktivliyi Reytinqi: Solana Birinci Yeri Qoruyub Saxlayır
10-18 16:36:53Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu və Tamahkarlıq İndeksi hazırda 23 səviyyəsində, hələ də ekstremal qorxu zonasında
10-18 09:33:00Sektor Yenilikləri
24 saatlıq qlobal likvidasiyalar 1.02 milyard dollara qalxır, Bitcoin iyulun əvvəlindən bəri ən aşağı qiymətə çatır
10-17 19:52:08Sektor Yenilikləri
İki ABŞ bankında qeyri-işlək kredit problemləri səbəbindən qlobal risk qaçınma tələbi artır

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

SKX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SKX
SKX
USD
USD

1 SKX = 0,49377 USD

SKX Ticarəti Edin

SKX/USDT
$0,49377
$0,49377$0,49377
+4,63%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya