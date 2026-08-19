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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Seeker üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Seeker üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Seeker (SKR) texniki analizi

Bugünkü Seeker (SKR) texniki analizi

Seeker analizi səhifəsi SKR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Seeker analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Seeker (SKR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,006906---3,63%-14,18%-53,10%
Seeker qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Seeker texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Seeker anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 12
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 4Neytral 6Alış 4
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 1Neytral 6Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00693
0,00692
R2
0,00692
0,00692
R1
0,00692
0,00692
PP
0,00691
0,00691
S1
0,00691
0,00691
S2
0,0069
0,00691
S3
0,0069
0,0069

Seeker bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,41M
$2,96 M
$3,37 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,20 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,19 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Seeker kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSKRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,01
2026-08-18$0,02 M0,01
2026-08-17-$0,01 M0,01
2026-08-16-$0,02 M0,01
2026-08-15$0,03 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Seeker (SKR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Seeker qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SKR/USDT
$0,006906
$0,006906$0,006906
-1,94%
9.06M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SKR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SKR
SKR
USD
USD

1 SKR = 0,006906 USD

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