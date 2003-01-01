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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SIREN üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SIREN üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü SIREN (SIREN) texniki analizi

Bugünkü SIREN (SIREN) texniki analizi

SIREN analizi səhifəsi SIREN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SIREN analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SIREN (SIREN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03176---10,62%-11,17%-93,80%
SIREN qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SIREN texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SIREN anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 4
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 2Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02781
0,0278
R2
0,0278
0,0278
R1
0,0278
0,0278
PP
0,02779
0,02779
S1
0,02779
0,02779
S2
0,02778
0,02779
S3
0,02778
0,02778

SIREN bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,77M
$1,12 M
$1,89 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,22 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,23 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SIREN kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSIRENUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SIREN haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SIREN (SIREN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SIREN qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SIREN/USDT
$0,03129
$0,03129$0,03129
+1,29%
2.07M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SIREN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SIREN
SIREN
USD
USD

1 SIREN = 0,03175 USD

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