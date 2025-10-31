Bugünkü canlı Simon the Gator qiyməti 0.0000954 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SIMON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SIMON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Simon the Gator qiyməti 0.0000954 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SIMON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SIMON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,0000954
-15,12%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:55:48 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0000953
24 saat Aşağı
$ 0,00012
24 saat Yüksək

$ 0,0000953
$ 0,00012
$ 0,00509385059964004
$ 0,000098669640871021
-12,48%

-15,12%

-21,03%

-21,03%

Simon the Gator (SIMON) canlı qiyməti $ 0,0000954. SIMON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0000953 və ən yüksək $ 0,00012 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SIMON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00509385059964004, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000098669640871021 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SIMON son bir saat ərzində -12,48%, 24 saat ərzində -15,12% və son 7 gündə isə -21,03% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Simon the Gator (SIMON) Bazar Məlumatları

No.3197

$ 61,70K
$ 6,74K
$ 65,83K
646,75M
690.000.000
690.000.000
93,73%

ETH

Simon the Gator üzrə cari Bazar Dəyəri $ 61,70K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 6,74K təşkil edir. SIMON üzrə dövriyyədə olan təklif 646,75M, ümumi təklif isə 690000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 65,83K təşkil edir.

Simon the Gator (SIMON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Simon the Gator qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000016994-15,12%
30 Gün$ -0,0001466-60,58%
60 Gün$ -0,0013236-93,28%
90 Gün$ -0,0009046-90,46%
Bugünkü Simon the Gator Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SIMON $ -0,000016994 (-15,12%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Simon the Gator 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0001466 (-60,58%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Simon the Gator 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SIMON $ -0,0013236 (-93,28%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Simon the Gator 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0009046 (-90,46%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Simon the Gator (SIMON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Simon the Gator Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Simon the Gator (SIMON) Nədir?

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Simon the Gator investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SIMON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Simon the Gator haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Simon the Gator satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Simon the Gator Qiymət Proqnozu (USD)

Simon the Gator (SIMON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Simon the Gator (SIMON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Simon the Gator üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Simon the Gator qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Simon the Gator (SIMON) Tokenomikası

Simon the Gator (SIMON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SIMON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Simon the Gator (SIMON) necə alınır?

Necə Simon the Gator alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Simon the Gator Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SIMON Aktivindən Yerli Valyutalara

Simon the Gator Mənbəyi

Simon the Gator haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Simon the Gator Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Simon the Gator Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Simon the Gator (SIMON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SIMON qiyməti 0,0000954 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SIMON / USD cari qiyməti nədir?
SIMON / USD cari qiyməti $ 0,0000954 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Simon the Gator üçün bazar dəyəri nədir?
SIMON üçün bazar dəyəri $ 61,70K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SIMON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SIMON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 646,75M USD təşkil edir.
SIMON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SIMON ATH qiyməti olan 0,00509385059964004 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SIMON qiyməti (ATL) nədir?
SIMON ATL qiyməti olan 0,000098669640871021 USD dəyərinə endi.
SIMON ticarət həcmi nədir?
SIMON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 6,74K USD.
SIMON bu il daha da yüksələcək?
SIMON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SIMON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:55:48 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

