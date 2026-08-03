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Bugünkü canlı sidelined qiyməti 0 USD təşkil edir.SIDELINED bazar həddi 14,972.98 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində SIDELINED - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı sidelined qiyməti 0 USD təşkil edir.SIDELINED bazar həddi 14,972.98 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində SIDELINED - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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sidelined Qiyməti (SIDELINED)

Siyahıya alınmadı

1 SIDELINED / USD Canlı Qiyməti:

$0.00001507
$0.00001507$0.00001507
-1.12%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
sidelined (SIDELINED) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-03 17:57:15 (UTC+8)

sidelined bugünkü qiyməti

Bu gün canlı sidelined (SIDELINED) qiyməti son 24 saat ərzində olan 2.22% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari SIDELINED - USD konvertasiya dərəcəsi SIDELINED üzrə $ 0 təşkil edir.

sidelined hazırda $ 14,972.98 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 999.25M SIDELINED dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində SIDELINED bazar aktivliyini əks etdirən $ 0 (aşağı) və $ 0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində SIDELINED son bir saatda -0.62% və son 7 gündə -8.98% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.

sidelined (SIDELINED) Bazar Məlumatları

$ 14.97K
$ 14.97K$ 14.97K

--
----

$ 14.97K
$ 14.97K$ 14.97K

999.25M
999.25M 999.25M

999,248,798.033318
999,248,798.033318 999,248,798.033318

sidelined üzrə cari Bazar Dəyəri $ 14.97K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SIDELINED üzrə dövriyyədə olan təklif 999.25M, ümumi təklif isə 999248798.033318 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 14.97K təşkil edir.

sidelined qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.62%

-2.21%

-8.98%

-8.98%

sidelined (SIDELINED) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində sidelined / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə sidelined / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə sidelined / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə sidelined / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2.21%
30 Gün$ 0-35.86%
60 Gün$ 0+12.41%
90 Gün$ 0--

sidelined üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün sidelined (SIDELINED) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, SIDELINED üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün sidelined (SIDELINED) qiymət proqnozu

2040-cı ildə sidelined qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
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sidelined (SIDELINED) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kateqoriya :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

sidelined haqqında

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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: sidelined Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-03 17:57:15 (UTC+8)

sidelined (SIDELINED) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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