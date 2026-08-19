Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MyShell Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MyShell Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SHELL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SHELL Qiymət Məlumatları

SHELL nədir

SHELL Whitepaper

SHELL Rəsmi Veb-saytı

SHELL Tokenomikası

SHELL Qiymət Proqnozu

SHELL Qiymət Tarixçəsi

SHELL Alış Bələdçisi

SHELL / Fiat Valyuta Çevirən

SHELL Spot

SHELL USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü MyShell Token (SHELL) texniki analizi

Bugünkü MyShell Token (SHELL) texniki analizi

MyShell Token analizi səhifəsi SHELL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda MyShell Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

MyShell Token (SHELL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02022--+4,76%-0,59%-40,38%
MyShell Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

MyShell Token texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış MyShell Token anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 2
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 1Alış 13
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02027
0,02026
R2
0,02026
0,02025
R1
0,02025
0,02025
PP
0,02024
0,02024
S1
0,02023
0,02023
S2
0,02022
0,02023
S3
0,02021
0,02022

MyShell Token bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,21M
$7,72 M
$7,93 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

MyShell Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSHELLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,05 M0,02
2026-08-18-$0,04 M0,02
2026-08-17-$0,04 M0,02
2026-08-16-$0,04 M0,02
2026-08-15$0,02 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

MyShell Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də MyShell Token (SHELL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı MyShell Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SHELL/USDT
$0,02022
$0,02022$0,02022
-3,80%
3.12M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SHELL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SHELL
SHELL
USD
USD

1 SHELL = 0,02021 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.