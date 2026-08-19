Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Songbird üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Songbird üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SGB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SGB Qiymət Məlumatları

SGB nədir

SGB Whitepaper

SGB Rəsmi Veb-saytı

SGB Tokenomikası

SGB Qiymət Proqnozu

SGB Qiymət Tarixçəsi

SGB Alış Bələdçisi

SGB / Fiat Valyuta Çevirən

SGB Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Songbird (SGB) texniki analizi

Bugünkü Songbird (SGB) texniki analizi

Songbird analizi səhifəsi SGB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Songbird analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Songbird (SGB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0009646---2,20%-10,61%-36,12%
Songbird qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Songbird kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSGBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Songbird haqqında daha çox məlumat əldə edin

SGB USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli SGB uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də SGB USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Songbird (SGB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Songbird qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SGB/USDT
$0,0009646
$0,0009646$0,0009646
-0,79%
53.26M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SGB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SGB
SGB
USD
USD

1 SGB = 0,0009646 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.