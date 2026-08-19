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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Sentient üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Sentient üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Sentient (SENT) texniki analizi

Bugünkü Sentient (SENT) texniki analizi

Sentient analizi səhifəsi SENT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Sentient analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Sentient (SENT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01182---9,43%-13,98%-27,80%
Sentient qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Sentient texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Sentient anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 12
Neytral 12
Alış 2
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 5Neytral 8Alış 1
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 7Neytral 4Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01181
0,01181
R2
0,01181
0,0118
R1
0,0118
0,0118
PP
0,0118
0,0118
S1
0,01179
0,01179
S2
0,01179
0,01179
S3
0,01178
0,01179

Sentient bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,64M
$3,09 M
$3,73 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,09 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Sentient kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSENTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,07 M0,01
2026-08-18-$0,36 M0,01
2026-08-17$0,03 M0,01
2026-08-16$0,01 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Sentient haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Sentient (SENT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Sentient qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SENT/USDT
$0,01182
$0,01182$0,01182
+0,68%
5.57M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SENT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SENT
SENT
USD
USD

1 SENT = 0,01182 USD

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