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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SCRT üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SCRT üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SCRT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SCRT Qiymət Məlumatları

SCRT nədir

SCRT Whitepaper

SCRT Rəsmi Veb-saytı

SCRT Tokenomikası

SCRT Qiymət Proqnozu

SCRT Qiymət Tarixçəsi

SCRT Alış Bələdçisi

SCRT / Fiat Valyuta Çevirən

SCRT Spot

SCRT USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü SCRT (SCRT) texniki analizi

Bugünkü SCRT (SCRT) texniki analizi

SCRT analizi səhifəsi SCRT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SCRT analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SCRT (SCRT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02659---14,92%-36,21%-68,32%
SCRT qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SCRT texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SCRT anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 3
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 3Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0266
0,02659
R2
0,02659
0,02659
R1
0,02659
0,02659
PP
0,02658
0,02658
S1
0,02658
0,02658
S2
0,02657
0,02658
S3
0,02657
0,02657

SCRT bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,15M
$1,71 M
$1,86 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,64 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,63 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SCRT kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSCRTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,15 M0,03
2026-08-18$0,03 M0,03
2026-08-17-$0,02 M0,03
2026-08-16-$0,09 M0,03
2026-08-15-$0,11 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SCRT haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SCRT (SCRT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SCRT qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SCRT/USDT
$0,02655
$0,02655$0,02655
-4,97%
2.06M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SCRT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SCRT
SCRT
USD
USD

1 SCRT = 0,02659 USD

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