Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Scroll üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Scroll üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SCR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SCR Qiymət Məlumatları

SCR nədir

SCR Whitepaper

SCR Rəsmi Veb-saytı

SCR Tokenomikası

SCR Qiymət Proqnozu

SCR Qiymət Tarixçəsi

SCR Alış Bələdçisi

SCR / Fiat Valyuta Çevirən

SCR Spot

SCR USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Scroll (SCR) texniki analizi

Bugünkü Scroll (SCR) texniki analizi

Scroll analizi səhifəsi SCR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Scroll analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Scroll (SCR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01961---4,90%-13,20%-59,13%
Scroll qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Scroll texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Scroll anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 11
Neytral 12
Alış 3
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 9Neytral 5Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 2Neytral 7Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0196
0,0196
R2
0,0196
0,01959
R1
0,01959
0,01959
PP
0,01959
0,01959
S1
0,01958
0,01958
S2
0,01958
0,01958
S3
0,01957
0,01958

Scroll bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,45M
$5,87 M
$6,31 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Scroll kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSCRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,02
2026-08-18-$0,04 M0,02
2026-08-17-$0,03 M0,02
2026-08-16$0,08 M0,02
2026-08-15$0,14 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Scroll haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Scroll (SCR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Scroll qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SCR/USDT
$0,01961
$0,01961$0,01961
-1,95%
3.65M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SCR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SCR
SCR
USD
USD

1 SCR = 0,01961 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.