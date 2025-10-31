Bugünkü canlı SharpLink Gaming qiyməti 13.07 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SBETON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SBETON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SharpLink Gaming qiyməti 13.07 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SBETON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SBETON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SharpLink Gaming Logosu

SharpLink Gaming qiyməti(SBETON)

1 SBETON / USD Canlı Qiyməti:

$13,07
$13,07$13,07
-0,07%1D
USD
SharpLink Gaming (SBETON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:54:59 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 12,74
$ 12,74$ 12,74
24 saat Aşağı
$ 13,8
$ 13,8$ 13,8
24 saat Yüksək

$ 12,74
$ 12,74$ 12,74

$ 13,8
$ 13,8$ 13,8

$ 19,465904770814774
$ 19,465904770814774$ 19,465904770814774

$ 12,90058678956203
$ 12,90058678956203$ 12,90058678956203

-0,23%

-0,06%

-3,48%

-3,48%

SharpLink Gaming (SBETON) canlı qiyməti $ 13,07. SBETON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 12,74 və ən yüksək $ 13,8 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SBETON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 19,465904770814774, ən aşağı qiyməti isə $ 12,90058678956203 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SBETON son bir saat ərzində -0,23%, 24 saat ərzində -0,06% və son 7 gündə isə -3,48% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SharpLink Gaming (SBETON) Bazar Məlumatları

No.2861

$ 211,29K
$ 211,29K$ 211,29K

$ 69,82K
$ 69,82K$ 69,82K

$ 211,29K
$ 211,29K$ 211,29K

16,17K
16,17K 16,17K

16.166,00551347
16.166,00551347 16.166,00551347

ETH

SharpLink Gaming üzrə cari Bazar Dəyəri $ 211,29K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 69,82K təşkil edir. SBETON üzrə dövriyyədə olan təklif 16,17K, ümumi təklif isə 16166.00551347 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 211,29K təşkil edir.

SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün SharpLink Gaming qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0092-0,06%
30 Gün$ -3,8-22,53%
60 Gün$ +3,07+30,70%
90 Gün$ +3,07+30,70%
Bugünkü SharpLink Gaming Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SBETON $ -0,0092 (-0,06%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

SharpLink Gaming 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -3,8 (-22,53%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

SharpLink Gaming 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SBETON $ +3,07 (+30,70%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

SharpLink Gaming 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +3,07 (+30,70%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

SharpLink Gaming (SBETON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi SharpLink Gaming Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

SharpLink Gaming (SBETON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SharpLink Gaming MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC SharpLink Gaming investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SBETON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə SharpLink Gaming haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız SharpLink Gaming satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

SharpLink Gaming Qiymət Proqnozu (USD)

SharpLink Gaming (SBETON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SharpLink Gaming (SBETON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SharpLink Gaming üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SharpLink Gaming qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SharpLink Gaming (SBETON) Tokenomikası

SharpLink Gaming (SBETON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SBETON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

SharpLink Gaming (SBETON) necə alınır?

Necə SharpLink Gaming alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım SharpLink Gaming Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SBETON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 SharpLink Gaming(SBETON) / VND
343.937,05
1 SharpLink Gaming(SBETON) / AUD
A$19,8664
1 SharpLink Gaming(SBETON) / GBP
9,8025
1 SharpLink Gaming(SBETON) / EUR
11,2402
1 SharpLink Gaming(SBETON) / USD
$13,07
1 SharpLink Gaming(SBETON) / MYR
RM54,7633
1 SharpLink Gaming(SBETON) / TRY
549,2014
1 SharpLink Gaming(SBETON) / JPY
¥1.999,71
1 SharpLink Gaming(SBETON) / ARS
ARS$18.805,6388
1 SharpLink Gaming(SBETON) / RUB
1.044,8158
1 SharpLink Gaming(SBETON) / INR
1.158,2634
1 SharpLink Gaming(SBETON) / IDR
Rp214.262,2608
1 SharpLink Gaming(SBETON) / PHP
767,6011
1 SharpLink Gaming(SBETON) / EGP
￡E.617,2961
1 SharpLink Gaming(SBETON) / BRL
R$70,3166
1 SharpLink Gaming(SBETON) / CAD
C$18,1673
1 SharpLink Gaming(SBETON) / BDT
1.597,9382
1 SharpLink Gaming(SBETON) / NGN
18.914,5119
1 SharpLink Gaming(SBETON) / COP
$50.658,7972
1 SharpLink Gaming(SBETON) / ZAR
R.225,4575
1 SharpLink Gaming(SBETON) / UAH
548,8093
1 SharpLink Gaming(SBETON) / TZS
T.Sh.32.112,99
1 SharpLink Gaming(SBETON) / VES
Bs2.888,47
1 SharpLink Gaming(SBETON) / CLP
$12.311,94
1 SharpLink Gaming(SBETON) / PKR
Rs3.687,8312
1 SharpLink Gaming(SBETON) / KZT
6.933,635
1 SharpLink Gaming(SBETON) / THB
฿422,161
1 SharpLink Gaming(SBETON) / TWD
NT$401,6411
1 SharpLink Gaming(SBETON) / AED
د.إ47,9669
1 SharpLink Gaming(SBETON) / CHF
Fr10,456
1 SharpLink Gaming(SBETON) / HKD
HK$101,4232
1 SharpLink Gaming(SBETON) / AMD
֏5.003,7188
1 SharpLink Gaming(SBETON) / MAD
.د.م121,0282
1 SharpLink Gaming(SBETON) / MXN
$242,0564
1 SharpLink Gaming(SBETON) / SAR
ريال49,0125
1 SharpLink Gaming(SBETON) / ETB
Br2.009,5125
1 SharpLink Gaming(SBETON) / KES
KSh1.688,5133
1 SharpLink Gaming(SBETON) / JOD
د.أ9,26663
1 SharpLink Gaming(SBETON) / PLN
47,8362
1 SharpLink Gaming(SBETON) / RON
лв57,3773
1 SharpLink Gaming(SBETON) / SEK
kr123,2501
1 SharpLink Gaming(SBETON) / BGN
лв22,0883
1 SharpLink Gaming(SBETON) / HUF
Ft4.385,8999
1 SharpLink Gaming(SBETON) / CZK
274,7314
1 SharpLink Gaming(SBETON) / KWD
د.ك3,99942
1 SharpLink Gaming(SBETON) / ILS
42,4775
1 SharpLink Gaming(SBETON) / BOB
Bs90,3137
1 SharpLink Gaming(SBETON) / AZN
22,219
1 SharpLink Gaming(SBETON) / TJS
SM120,244
1 SharpLink Gaming(SBETON) / GEL
35,4197
1 SharpLink Gaming(SBETON) / AOA
Kz11.979,8313
1 SharpLink Gaming(SBETON) / BHD
.د.ب4,91432
1 SharpLink Gaming(SBETON) / BMD
$13,07
1 SharpLink Gaming(SBETON) / DKK
kr84,3015
1 SharpLink Gaming(SBETON) / HNL
L343,2182
1 SharpLink Gaming(SBETON) / MUR
594,4236
1 SharpLink Gaming(SBETON) / NAD
$225,0654
1 SharpLink Gaming(SBETON) / NOK
kr131,3535
1 SharpLink Gaming(SBETON) / NZD
$22,7418
1 SharpLink Gaming(SBETON) / PAB
B/.13,07
1 SharpLink Gaming(SBETON) / PGK
K55,1554
1 SharpLink Gaming(SBETON) / QAR
ر.ق47,5748
1 SharpLink Gaming(SBETON) / RSD
дин.1.323,2068
1 SharpLink Gaming(SBETON) / UZS
soʻm157.469,8433
1 SharpLink Gaming(SBETON) / ALL
L1.093,0441
1 SharpLink Gaming(SBETON) / ANG
ƒ23,3953
1 SharpLink Gaming(SBETON) / AWG
ƒ23,526
1 SharpLink Gaming(SBETON) / BBD
$26,14
1 SharpLink Gaming(SBETON) / BAM
KM21,9576
1 SharpLink Gaming(SBETON) / BIF
Fr38.661,06
1 SharpLink Gaming(SBETON) / BND
$16,991
1 SharpLink Gaming(SBETON) / BSD
$13,07
1 SharpLink Gaming(SBETON) / JMD
$2.089,7623
1 SharpLink Gaming(SBETON) / KHR
52.489,9042
1 SharpLink Gaming(SBETON) / KMF
Fr5.528,61
1 SharpLink Gaming(SBETON) / LAK
284.130,4291
1 SharpLink Gaming(SBETON) / LKR
රු3.978,6387
1 SharpLink Gaming(SBETON) / MDL
L220,6216
1 SharpLink Gaming(SBETON) / MGA
Ar58.609,801
1 SharpLink Gaming(SBETON) / MOP
P104,56
1 SharpLink Gaming(SBETON) / MVR
199,971
1 SharpLink Gaming(SBETON) / MWK
MK22.690,9577
1 SharpLink Gaming(SBETON) / MZN
MT835,173
1 SharpLink Gaming(SBETON) / NPR
रु1.854,1102
1 SharpLink Gaming(SBETON) / PYG
92.692,44
1 SharpLink Gaming(SBETON) / RWF
Fr18.964,57
1 SharpLink Gaming(SBETON) / SBD
$107,5661
1 SharpLink Gaming(SBETON) / SCR
184,0256
1 SharpLink Gaming(SBETON) / SRD
$506,4625
1 SharpLink Gaming(SBETON) / SVC
$114,3625
1 SharpLink Gaming(SBETON) / SZL
L225,0654
1 SharpLink Gaming(SBETON) / TMT
m45,745
1 SharpLink Gaming(SBETON) / TND
د.ت38,39966
1 SharpLink Gaming(SBETON) / TTD
$88,4839
1 SharpLink Gaming(SBETON) / UGX
Sh45.535,88
1 SharpLink Gaming(SBETON) / XAF
Fr7.397,62
1 SharpLink Gaming(SBETON) / XCD
$35,289
1 SharpLink Gaming(SBETON) / XOF
Fr7.397,62
1 SharpLink Gaming(SBETON) / XPF
Fr1.346,21
1 SharpLink Gaming(SBETON) / BWP
P175,138
1 SharpLink Gaming(SBETON) / BZD
$26,2707
1 SharpLink Gaming(SBETON) / CVE
$1.243,2184
1 SharpLink Gaming(SBETON) / DJF
Fr2.313,39
1 SharpLink Gaming(SBETON) / DOP
$838,7019
1 SharpLink Gaming(SBETON) / DZD
د.ج1.698,7079
1 SharpLink Gaming(SBETON) / FJD
$29,5382
1 SharpLink Gaming(SBETON) / GNF
Fr113.643,65
1 SharpLink Gaming(SBETON) / GTQ
Q100,1162
1 SharpLink Gaming(SBETON) / GYD
$2.735,9431
1 SharpLink Gaming(SBETON) / ISK
kr1.633,75

SharpLink Gaming Mənbəyi

SharpLink Gaming haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi SharpLink Gaming Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: SharpLink Gaming Haqqında Digər Suallar

Bugünkü SharpLink Gaming (SBETON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SBETON qiyməti 13,07 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SBETON / USD cari qiyməti nədir?
SBETON / USD cari qiyməti $ 13,07 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SharpLink Gaming üçün bazar dəyəri nədir?
SBETON üçün bazar dəyəri $ 211,29K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SBETON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SBETON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 16,17K USD təşkil edir.
SBETON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SBETON ATH qiyməti olan 19,465904770814774 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SBETON qiyməti (ATL) nədir?
SBETON ATL qiyməti olan 12,90058678956203 USD dəyərinə endi.
SBETON ticarət həcmi nədir?
SBETON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 69,82K USD.
SBETON bu il daha da yüksələcək?
SBETON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SBETON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:54:59 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

SBETON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SBETON
SBETON
USD
USD

1 SBETON = 13,07 USD

SBETON Ticarəti Edin

SBETON/USDT
$13,07
$13,07$13,07
+0,07%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

