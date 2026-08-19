Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Sapien üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Sapien üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

SAPIEN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SAPIEN Qiymət Məlumatları

SAPIEN nədir

SAPIEN Whitepaper

SAPIEN Rəsmi Veb-saytı

SAPIEN Tokenomikası

SAPIEN Qiymət Proqnozu

SAPIEN Qiymət Tarixçəsi

SAPIEN Alış Bələdçisi

SAPIEN / Fiat Valyuta Çevirən

SAPIEN Spot

SAPIEN USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Sapien (SAPIEN) texniki analizi

Bugünkü Sapien (SAPIEN) texniki analizi

Sapien analizi səhifəsi SAPIEN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Sapien analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Sapien (SAPIEN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07493---7,89%+0,05%-37,11%
Sapien qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Sapien texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Sapien anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 2
Neytral 11
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 3Alış 11
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 2Neytral 8Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,07493
0,07493
R2
0,07493
0,07492
R1
0,07492
0,07492
PP
0,07492
0,07492
S1
0,07491
0,07491
S2
0,07491
0,07491
S3
0,0749
0,07491

Sapien bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,32M
$5,10 M
$5,42 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,12 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Sapien kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSAPIENUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,07
2026-08-18-$0,04 M0,07
2026-08-17-$0,02 M0,08
2026-08-16$0,02 M0,08
2026-08-15$0,05 M0,08

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Sapien haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Sapien (SAPIEN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Sapien qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SAPIEN/USDT
$0,07493
$0,07493$0,07493
-0,02%
826.43K (USDT)
SAPIEN/USDC
$0,07487
$0,07487$0,07487
+0,01%
712.10K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SAPIEN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SAPIEN
SAPIEN
USD
USD

1 SAPIEN = 0,07493 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.