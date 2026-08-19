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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SaharaAI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SaharaAI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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SAHARA Qiymət Məlumatları

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Bugünkü SaharaAI (SAHARA) texniki analizi

Bugünkü SaharaAI (SAHARA) texniki analizi

SaharaAI analizi səhifəsi SAHARA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SaharaAI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SaharaAI (SAHARA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,007228---8,67%-18,95%-80,19%
SaharaAI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SaharaAI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SaharaAI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 2
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,007217
0,007216
R2
0,007216
0,007216
R1
0,007216
0,007216
PP
0,007215
0,007215
S1
0,007215
0,007215
S2
0,007214
0,007215
S3
0,007214
0,007214

SaharaAI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,63M
$2,12 M
$1,49 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,24 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,22 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SaharaAI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSAHARAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,14 M0,01
2026-08-16$0,03 M0,01
2026-08-15-$0,07 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SaharaAI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SaharaAI (SAHARA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SaharaAI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SAHARA/USDT
$0,007228
$0,007228$0,007228
-1,31%
8.44M (USDT)
SAHARA/USDC
$0,00722
$0,00722$0,00722
-1,24%
7.54M (USDT)
SAHARA/USD1
$0,007235
$0,007235$0,007235
-1,11%
7.80M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SAHARA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SAHARA
SAHARA
USD
USD

1 SAHARA = 0,007228 USD

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