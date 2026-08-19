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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Safe Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Safe Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Safe Token (SAFE) texniki analizi

Bugünkü Safe Token (SAFE) texniki analizi

Safe Token analizi səhifəsi SAFE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Safe Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Safe Token (SAFE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0823---11,13%+2,49%-41,92%
Safe Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Safe Token texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Safe Token anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 10
Neytral 1
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,08285
0,08285
R2
0,08285
0,08284
R1
0,08284
0,08284
PP
0,08284
0,08284
S1
0,08283
0,08283
S2
0,08283
0,08283
S3
0,08282
0,08283

Safe Token bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,32M
$2,10 M
$2,42 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,07 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Safe Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSAFEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,08
2026-08-18-$0,02 M0,08
2026-08-17$0,00 M0,08
2026-08-16-$0,01 M0,09
2026-08-15$0,02 M0,09

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Safe Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Safe Token (SAFE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Safe Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SAFE/USDT
$0,0823
$0,0823$0,0823
-1,08%
7.61K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SAFE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SAFE
SAFE
USD
USD

1 SAFE = 0,0823 USD

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