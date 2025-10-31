Bugünkü canlı Lendr.fi qiyməti 0.005793 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RWAL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RWAL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Lendr.fi qiyməti 0.005793 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RWAL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RWAL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Lendr.fi Logosu

Lendr.fi qiyməti(RWAL)

1 RWAL / USD Canlı Qiyməti:

$0,005793
$0,005793$0,005793
-6,53%1D
USD
Lendr.fi (RWAL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:54:37 (UTC+8)

Lendr.fi (RWAL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,005718
$ 0,005718$ 0,005718
24 saat Aşağı
$ 0,0068
$ 0,0068$ 0,0068
24 saat Yüksək

$ 0,005718
$ 0,005718$ 0,005718

$ 0,0068
$ 0,0068$ 0,0068

--
----

--
----

0,00%

-6,52%

-36,06%

-36,06%

Lendr.fi (RWAL) canlı qiyməti $ 0,005793. RWAL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,005718 və ən yüksək $ 0,0068 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RWAL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RWAL son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -6,52% və son 7 gündə isə -36,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Lendr.fi (RWAL) Bazar Məlumatları

--
----

$ 4,84K
$ 4,84K$ 4,84K

$ 5,79M
$ 5,79M$ 5,79M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BSC

Lendr.fi üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 4,84K təşkil edir. RWAL üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,79M təşkil edir.

Lendr.fi (RWAL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Lendr.fi qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00040471-6,52%
30 Gün$ +0,003163+120,26%
60 Gün$ -0,014207-71,04%
90 Gün$ -0,014207-71,04%
Bugünkü Lendr.fi Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün RWAL $ -0,00040471 (-6,52%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Lendr.fi 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,003163 (+120,26%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Lendr.fi 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə RWAL $ -0,014207 (-71,04%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Lendr.fi 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,014207 (-71,04%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Lendr.fi (RWAL) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Lendr.fi Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Lendr.fi (RWAL) Nədir?

Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies. Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.

Lendr.fi MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Lendr.fi investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- RWAL steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Lendr.fi haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Lendr.fi satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Lendr.fi Qiymət Proqnozu (USD)

Lendr.fi (RWAL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Lendr.fi (RWAL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Lendr.fi üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Lendr.fi qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Lendr.fi (RWAL) Tokenomikası

Lendr.fi (RWAL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RWAL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Lendr.fi (RWAL) necə alınır?

Necə Lendr.fi alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Lendr.fi Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

RWAL Aktivindən Yerli Valyutalara

Lendr.fi Mənbəyi

Lendr.fi haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Lendr.fi Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Lendr.fi Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Lendr.fi (RWAL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RWAL qiyməti 0,005793 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RWAL / USD cari qiyməti nədir?
RWAL / USD cari qiyməti $ 0,005793 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Lendr.fi üçün bazar dəyəri nədir?
RWAL üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RWAL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RWAL aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
RWAL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RWAL ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RWAL qiyməti (ATL) nədir?
RWAL ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
RWAL ticarət həcmi nədir?
RWAL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 4,84K USD.
RWAL bu il daha da yüksələcək?
RWAL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RWAL qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:54:37 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

