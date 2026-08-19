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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Astra Nova üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Astra Nova üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

RVV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RVV Qiymət Məlumatları

RVV nədir

RVV Whitepaper

RVV Rəsmi Veb-saytı

RVV Tokenomikası

RVV Qiymət Proqnozu

RVV Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Astra Nova (RVV) texniki analizi

Bugünkü Astra Nova (RVV) texniki analizi

Astra Nova analizi səhifəsi RVV gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Astra Nova analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Astra Nova (RVV) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00006831---8,52%-43,22%-70,83%
Astra Nova qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Astra Nova kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıRVVUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Astra Nova haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Astra Nova (RVV) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Astra Nova qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RVV/USDT
$0,00006831
$0,00006831$0,00006831
-0,22%
857.01M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RVV / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RVV
RVV
USD
USD

1 RVV = 0,00006831 USD

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