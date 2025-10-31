Bugünkü canlı Runwago qiyməti 0.05196 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RUNWAGO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RUNWAGO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Runwago qiyməti 0.05196 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RUNWAGO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RUNWAGO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Runwago Logosu

Runwago qiyməti(RUNWAGO)

1 RUNWAGO / USD Canlı Qiyməti:

$0,05196
$0,05196
-0,28%1D
USD
Runwago (RUNWAGO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:54:29 (UTC+8)

Runwago (RUNWAGO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,05173
$ 0,05173
24 saat Aşağı
$ 0,05495
$ 0,05495
24 saat Yüksək

$ 0,05173
$ 0,05173

$ 0,05495
$ 0,05495

$ 1,0835555409997446
$ 1,0835555409997446

$ 0,05076054034641882
$ 0,05076054034641882

-1,03%

-0,27%

-34,97%

-34,97%

Runwago (RUNWAGO) canlı qiyməti $ 0,05196. RUNWAGO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,05173 və ən yüksək $ 0,05495 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RUNWAGO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,0835555409997446, ən aşağı qiyməti isə $ 0,05076054034641882 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RUNWAGO son bir saat ərzində -1,03%, 24 saat ərzində -0,27% və son 7 gündə isə -34,97% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Runwago (RUNWAGO) Bazar Məlumatları

No.3892

$ 0,00
$ 0,00

$ 8,74K
$ 8,74K

$ 5,20M
$ 5,20M

0,00
0,00

100.000.000
100.000.000

100.000.000
100.000.000

0,00%

BASE

Runwago üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 8,74K təşkil edir. RUNWAGO üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 100000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,20M təşkil edir.

Runwago (RUNWAGO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Runwago qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0001459-0,27%
30 Gün$ -0,16398-75,94%
60 Gün$ -0,03804-42,27%
90 Gün$ -0,03804-42,27%
Bugünkü Runwago Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün RUNWAGO $ -0,0001459 (-0,27%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Runwago 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,16398 (-75,94%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Runwago 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə RUNWAGO $ -0,03804 (-42,27%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Runwago 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,03804 (-42,27%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Runwago (RUNWAGO) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Runwago Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Runwago (RUNWAGO) Nədir?

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Runwago MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Runwago investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- RUNWAGO steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Runwago haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Runwago satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Runwago Qiymət Proqnozu (USD)

Runwago (RUNWAGO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Runwago (RUNWAGO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Runwago üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Runwago qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Runwago (RUNWAGO) Tokenomikası

Runwago (RUNWAGO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RUNWAGO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Runwago (RUNWAGO) necə alınır?

Necə Runwago alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Runwago Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

RUNWAGO Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Runwago(RUNWAGO) / VND
1.367,3274
1 Runwago(RUNWAGO) / AUD
A$0,0789792
1 Runwago(RUNWAGO) / GBP
0,03897
1 Runwago(RUNWAGO) / EUR
0,0446856
1 Runwago(RUNWAGO) / USD
$0,05196
1 Runwago(RUNWAGO) / MYR
RM0,2177124
1 Runwago(RUNWAGO) / TRY
2,1833592
1 Runwago(RUNWAGO) / JPY
¥7,94988
1 Runwago(RUNWAGO) / ARS
ARS$74,7621264
1 Runwago(RUNWAGO) / RUB
4,1536824
1 Runwago(RUNWAGO) / INR
4,6046952
1 Runwago(RUNWAGO) / IDR
Rp851,8031424
1 Runwago(RUNWAGO) / PHP
3,0516108
1 Runwago(RUNWAGO) / EGP
￡E.2,4540708
1 Runwago(RUNWAGO) / BRL
R$0,2795448
1 Runwago(RUNWAGO) / CAD
C$0,0722244
1 Runwago(RUNWAGO) / BDT
6,3526296
1 Runwago(RUNWAGO) / NGN
75,1949532
1 Runwago(RUNWAGO) / COP
$201,3948816
1 Runwago(RUNWAGO) / ZAR
R.0,89631
1 Runwago(RUNWAGO) / UAH
2,1818004
1 Runwago(RUNWAGO) / TZS
T.Sh.127,66572
1 Runwago(RUNWAGO) / VES
Bs11,48316
1 Runwago(RUNWAGO) / CLP
$48,94632
1 Runwago(RUNWAGO) / PKR
Rs14,6610336
1 Runwago(RUNWAGO) / KZT
27,56478
1 Runwago(RUNWAGO) / THB
฿1,678308
1 Runwago(RUNWAGO) / TWD
NT$1,5967308
1 Runwago(RUNWAGO) / AED
د.إ0,1906932
1 Runwago(RUNWAGO) / CHF
Fr0,041568
1 Runwago(RUNWAGO) / HKD
HK$0,4032096
1 Runwago(RUNWAGO) / AMD
֏19,8923664
1 Runwago(RUNWAGO) / MAD
.د.م0,4811496
1 Runwago(RUNWAGO) / MXN
$0,9622992
1 Runwago(RUNWAGO) / SAR
ريال0,19485
1 Runwago(RUNWAGO) / ETB
Br7,98885
1 Runwago(RUNWAGO) / KES
KSh6,7127124
1 Runwago(RUNWAGO) / JOD
د.أ0,03683964
1 Runwago(RUNWAGO) / PLN
0,1901736
1 Runwago(RUNWAGO) / RON
лв0,2281044
1 Runwago(RUNWAGO) / SEK
kr0,4899828
1 Runwago(RUNWAGO) / BGN
лв0,0878124
1 Runwago(RUNWAGO) / HUF
Ft17,4362172
1 Runwago(RUNWAGO) / CZK
1,0921992
1 Runwago(RUNWAGO) / KWD
د.ك0,01589976
1 Runwago(RUNWAGO) / ILS
0,16887
1 Runwago(RUNWAGO) / BOB
Bs0,3590436
1 Runwago(RUNWAGO) / AZN
0,088332
1 Runwago(RUNWAGO) / TJS
SM0,478032
1 Runwago(RUNWAGO) / GEL
0,1408116
1 Runwago(RUNWAGO) / AOA
Kz47,6260164
1 Runwago(RUNWAGO) / BHD
.د.ب0,01953696
1 Runwago(RUNWAGO) / BMD
$0,05196
1 Runwago(RUNWAGO) / DKK
kr0,335142
1 Runwago(RUNWAGO) / HNL
L1,3644696
1 Runwago(RUNWAGO) / MUR
2,3631408
1 Runwago(RUNWAGO) / NAD
$0,8947512
1 Runwago(RUNWAGO) / NOK
kr0,522198
1 Runwago(RUNWAGO) / NZD
$0,0904104
1 Runwago(RUNWAGO) / PAB
B/.0,05196
1 Runwago(RUNWAGO) / PGK
K0,2192712
1 Runwago(RUNWAGO) / QAR
ر.ق0,1891344
1 Runwago(RUNWAGO) / RSD
дин.5,2604304
1 Runwago(RUNWAGO) / UZS
soʻm626,0239524
1 Runwago(RUNWAGO) / ALL
L4,3454148
1 Runwago(RUNWAGO) / ANG
ƒ0,0930084
1 Runwago(RUNWAGO) / AWG
ƒ0,093528
1 Runwago(RUNWAGO) / BBD
$0,10392
1 Runwago(RUNWAGO) / BAM
KM0,0872928
1 Runwago(RUNWAGO) / BIF
Fr153,69768
1 Runwago(RUNWAGO) / BND
$0,067548
1 Runwago(RUNWAGO) / BSD
$0,05196
1 Runwago(RUNWAGO) / JMD
$8,3078844
1 Runwago(RUNWAGO) / KHR
208,6744776
1 Runwago(RUNWAGO) / KMF
Fr21,97908
1 Runwago(RUNWAGO) / LAK
1.129,5651948
1 Runwago(RUNWAGO) / LKR
රු15,8171436
1 Runwago(RUNWAGO) / MDL
L0,8770848
1 Runwago(RUNWAGO) / MGA
Ar233,004228
1 Runwago(RUNWAGO) / MOP
P0,41568
1 Runwago(RUNWAGO) / MVR
0,794988
1 Runwago(RUNWAGO) / MWK
MK90,2082756
1 Runwago(RUNWAGO) / MZN
MT3,320244
1 Runwago(RUNWAGO) / NPR
रु7,3710456
1 Runwago(RUNWAGO) / PYG
368,50032
1 Runwago(RUNWAGO) / RWF
Fr75,39396
1 Runwago(RUNWAGO) / SBD
$0,4276308
1 Runwago(RUNWAGO) / SCR
0,7315968
1 Runwago(RUNWAGO) / SRD
$2,01345
1 Runwago(RUNWAGO) / SVC
$0,45465
1 Runwago(RUNWAGO) / SZL
L0,8947512
1 Runwago(RUNWAGO) / TMT
m0,18186
1 Runwago(RUNWAGO) / TND
د.ت0,15265848
1 Runwago(RUNWAGO) / TTD
$0,3517692
1 Runwago(RUNWAGO) / UGX
Sh181,02864
1 Runwago(RUNWAGO) / XAF
Fr29,40936
1 Runwago(RUNWAGO) / XCD
$0,140292
1 Runwago(RUNWAGO) / XOF
Fr29,40936
1 Runwago(RUNWAGO) / XPF
Fr5,35188
1 Runwago(RUNWAGO) / BWP
P0,696264
1 Runwago(RUNWAGO) / BZD
$0,1044396
1 Runwago(RUNWAGO) / CVE
$4,9424352
1 Runwago(RUNWAGO) / DJF
Fr9,19692
1 Runwago(RUNWAGO) / DOP
$3,3342732
1 Runwago(RUNWAGO) / DZD
د.ج6,7532412
1 Runwago(RUNWAGO) / FJD
$0,1174296
1 Runwago(RUNWAGO) / GNF
Fr451,7922
1 Runwago(RUNWAGO) / GTQ
Q0,3980136
1 Runwago(RUNWAGO) / GYD
$10,8767868
1 Runwago(RUNWAGO) / ISK
kr6,495

Runwago Mənbəyi

Runwago haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Runwago Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Runwago Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Runwago (RUNWAGO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RUNWAGO qiyməti 0,05196 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RUNWAGO / USD cari qiyməti nədir?
RUNWAGO / USD cari qiyməti $ 0,05196 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Runwago üçün bazar dəyəri nədir?
RUNWAGO üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RUNWAGO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RUNWAGO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
RUNWAGO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RUNWAGO ATH qiyməti olan 1,0835555409997446 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RUNWAGO qiyməti (ATL) nədir?
RUNWAGO ATL qiyməti olan 0,05076054034641882 USD dəyərinə endi.
RUNWAGO ticarət həcmi nədir?
RUNWAGO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 8,74K USD.
RUNWAGO bu il daha da yüksələcək?
RUNWAGO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RUNWAGO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:54:29 (UTC+8)

Runwago (RUNWAGO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

RUNWAGO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RUNWAGO
RUNWAGO
USD
USD

1 RUNWAGO = 0,05196 USD

RUNWAGO Ticarəti Edin

RUNWAGO/USDT
$0,05196
$0,05196
-0,27%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.645,70
$109.645,70

$3.847,09
$3.847,09

$0,03043
$0,03043

$186,24
$186,24

$1,0000
$1,0000

