Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, RUJI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, RUJI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

RUJI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RUJI Qiymət Məlumatları

RUJI nədir

RUJI Rəsmi Veb-saytı

RUJI Tokenomikası

RUJI Qiymət Proqnozu

RUJI Qiymət Tarixçəsi

RUJI Alış Bələdçisi

RUJI / Fiat Valyuta Çevirən

RUJI Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü RUJI (RUJI) texniki analizi

Bugünkü RUJI (RUJI) texniki analizi

RUJI analizi səhifəsi RUJI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda RUJI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

RUJI (RUJI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1661---5,95%-12,12%-44,42%
RUJI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

RUJI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıRUJIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,16
2026-08-18$0,00 M0,17
2026-08-17$0,00 M0,17
2026-08-16$0,00 M0,17
2026-08-15$0,00 M0,17

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

RUJI haqqında daha çox məlumat əldə edin

RUJI USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli RUJI uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də RUJI USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də RUJI (RUJI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı RUJI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RUJI/USDT
$0,1661
$0,1661$0,1661
-2,46%
4.19K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RUJI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RUJI
RUJI
USD
USD

1 RUJI = 0,1661 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.