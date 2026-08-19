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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Fabric üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Fabric üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ROBO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ROBO Qiymət Məlumatları

ROBO nədir

ROBO Rəsmi Veb-saytı

ROBO Tokenomikası

ROBO Qiymət Proqnozu

ROBO Qiymət Tarixçəsi

ROBO Alış Bələdçisi

ROBO / Fiat Valyuta Çevirən

ROBO Spot

ROBO USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü Fabric (ROBO) texniki analizi

Bugünkü Fabric (ROBO) texniki analizi

Fabric analizi səhifəsi ROBO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Fabric analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Fabric (ROBO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01302--+0,30%+10,99%-39,87%
Fabric qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Fabric texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Fabric anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 4
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 1Alış 13
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 3Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01302
0,01301
R2
0,01301
0,01301
R1
0,01301
0,01301
PP
0,013
0,013
S1
0,013
0,013
S2
0,01299
0,013
S3
0,01299
0,01299

Fabric bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,12M
$1,47 M
$1,59 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$1,77 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,74 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,15M
7 günlük aktiv alışlar
$8,61 M
7 günlük aktiv satışlar
$8,47 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Fabric kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıROBOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,06 M0,01
2026-08-18-$0,15 M0,01
2026-08-17-$0,60 M0,01
2026-08-16-$0,10 M0,02
2026-08-15$0,28 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Fabric haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Fabric (ROBO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Fabric qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ROBO/USDT
$0,01302
$0,01302$0,01302
-2,98%
12.39M (USDT)
ROBO/USDC
$0,01301
$0,01301$0,01301
-3,11%
4.33M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ROBO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ROBO
ROBO
USD
USD

1 ROBO = 0,01302 USD

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