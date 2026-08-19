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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Rainbow üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Rainbow üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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RNBW Qiymət Məlumatları

RNBW nədir

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Bugünkü Rainbow (RNBW) texniki analizi

Bugünkü Rainbow (RNBW) texniki analizi

Rainbow analizi səhifəsi RNBW gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Rainbow analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Rainbow (RNBW) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0137---6,04%-5,39%-21,94%
Rainbow qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Rainbow kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıRNBWUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Rainbow haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Rainbow (RNBW) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Rainbow qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RNBW/USDT
$0,0137
$0,0137$0,0137
+1,63%
4.17M (USDT)
RNBW/USDC
$0,01367
$0,01367$0,01367
+1,48%
4.24M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RNBW / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RNBW
RNBW
USD
USD

1 RNBW = 0,0137 USD

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