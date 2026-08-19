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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Rayls üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Rayls üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

RLS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RLS Qiymət Məlumatları

RLS nədir

RLS Whitepaper

RLS Rəsmi Veb-saytı

RLS Tokenomikası

RLS Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Rayls (RLS) texniki analizi

Bugünkü Rayls (RLS) texniki analizi

Rayls analizi səhifəsi RLS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Rayls analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Rayls (RLS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,001572---8,40%-22,26%-63,20%
Rayls qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Rayls texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Rayls anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 19
Neytral 6
Alış 1
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 6Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,001582
0,001581
R2
0,001581
0,00158
R1
0,00158
0,00158
PP
0,001579
0,001579
S1
0,001578
0,001578
S2
0,001577
0,001578
S3
0,001576
0,001577

Rayls bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,09M
$1,17 M
$1,26 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,04 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Rayls kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıRLSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,00
2026-08-18-$0,01 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15-$0,02 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Rayls haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Rayls (RLS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Rayls qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RLS/USDT
$0,001572
$0,001572$0,001572
+0,19%
46.17M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RLS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RLS
RLS
USD
USD

1 RLS = 0,001572 USD

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