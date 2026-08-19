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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, River üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, River üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü River (RIVER) texniki analizi

Bugünkü River (RIVER) texniki analizi

River analizi səhifəsi RIVER gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda River analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

River (RIVER) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$2,5391---3,61%-18,85%-59,12%
River qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

River texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış River anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 9
Neytral 2
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 1Alış 11
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 1Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
2,5463
2,5456
R2
2,5456
2,5452
R1
2,5453
2,545
PP
2,5446
2,5446
S1
2,5443
2,5442
S2
2,5436
2,544
S3
2,5433
2,5436

River bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,79M
$7,21 M
$8,00 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$2,16 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,13 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$4,18 M
7 günlük aktiv satışlar
$4,21 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

River kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıRIVERUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M2,53
2026-08-18$0,00 M2,64
2026-08-17-$0,02 M2,71
2026-08-16$0,00 M2,68
2026-08-15$0,00 M2,70

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

River haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də River (RIVER) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı River qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RIVER/USDT
$2,5391
$2,5391$2,5391
-3,66%
31.24K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RIVER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 2,5391 USD

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