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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Renzo üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Renzo üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

REZ Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü Renzo (REZ) texniki analizi

Bugünkü Renzo (REZ) texniki analizi

Renzo analizi səhifəsi REZ gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Renzo analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Renzo (REZ) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,002631---3,81%+11,76%-45,39%
Renzo qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Renzo texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Renzo anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 0
Neytral 9
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 5Alış 9
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 0Neytral 4Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,002631
0,00263
R2
0,00263
0,00263
R1
0,00263
0,00263
PP
0,002629
0,002629
S1
0,002629
0,002629
S2
0,002628
0,002629
S3
0,002628
0,002628

Renzo bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,04M
$1,54 M
$1,50 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,18 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,17 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Renzo kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıREZUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,00
2026-08-18$0,02 M0,00
2026-08-17-$0,03 M0,00
2026-08-16-$0,07 M0,00
2026-08-15-$0,03 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Renzo haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Renzo (REZ) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Renzo qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
REZ/USDT
$0,002631
$0,002631$0,002631
-1,64%
21.32M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

REZ / USD Kalkulyatoru

Miqdar

REZ
REZ
USD
USD

1 REZ = 0,002631 USD

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