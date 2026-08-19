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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Resolv üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Resolv üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

RESOLV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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RESOLV nədir

RESOLV Whitepaper

RESOLV Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü Resolv (RESOLV) texniki analizi

Bugünkü Resolv (RESOLV) texniki analizi

Resolv analizi səhifəsi RESOLV gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Resolv analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Resolv (RESOLV) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01718--+3,86%-14,28%-41,83%
Resolv qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Resolv texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Resolv anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 7
Neytral 15
Alış 4
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 5Neytral 9Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 2Neytral 6Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0172
0,0172
R2
0,0172
0,01719
R1
0,01719
0,01719
PP
0,01719
0,01719
S1
0,01718
0,01718
S2
0,01718
0,01718
S3
0,01717
0,01718

Resolv bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,48M
$3,21 M
$3,69 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,41 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,42 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Resolv kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıRESOLVUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,02
2026-08-18$0,00 M0,02
2026-08-17-$0,09 M0,02
2026-08-16-$0,11 M0,02
2026-08-15-$0,02 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Resolv haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Resolv (RESOLV) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Resolv qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RESOLV/USDT
$0,01719
$0,01719$0,01719
0,00%
3.57M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RESOLV / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RESOLV
RESOLV
USD
USD

1 RESOLV = 0,01718 USD

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