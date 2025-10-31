Bugünkü canlı PROJECT RESCUE qiyməti 0.2178 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RESCUE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RESCUE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PROJECT RESCUE qiyməti 0.2178 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RESCUE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RESCUE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PROJECT RESCUE Logosu

PROJECT RESCUE qiyməti(RESCUE)

1 RESCUE / USD Canlı Qiyməti:

$0,2177
$0,2177$0,2177
+2,49%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:53:05 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,212
$ 0,212$ 0,212
24 saat Aşağı
$ 0,2182
$ 0,2182$ 0,2182
24 saat Yüksək

$ 0,212
$ 0,212$ 0,212

$ 0,2182
$ 0,2182$ 0,2182

$ 0,8680709587324534
$ 0,8680709587324534$ 0,8680709587324534

$ 0,009358123976666423
$ 0,009358123976666423$ 0,009358123976666423

-0,10%

+2,49%

0,00%

0,00%

PROJECT RESCUE (RESCUE) canlı qiyməti $ 0,2178. RESCUE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,212 və ən yüksək $ 0,2182 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RESCUE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,8680709587324534, ən aşağı qiyməti isə $ 0,009358123976666423 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RESCUE son bir saat ərzində -0,10%, 24 saat ərzində +2,49% və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Bazar Məlumatları

No.5346

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 90,56K
$ 90,56K$ 90,56K

$ 21,78M
$ 21,78M$ 21,78M

0,00
0,00 0,00

100.000.000
100.000.000 100.000.000

35.458.333
35.458.333 35.458.333

0,00%

SOL

PROJECT RESCUE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 90,56K təşkil edir. RESCUE üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 35458333 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 21,78M təşkil edir.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün PROJECT RESCUE qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,005289+2,49%
30 Gün$ +0,0632+40,87%
60 Gün$ -0,1306-37,49%
90 Gün$ -0,0502-18,74%
Bugünkü PROJECT RESCUE Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün RESCUE $ +0,005289 (+2,49%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

PROJECT RESCUE 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,0632 (+40,87%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

PROJECT RESCUE 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə RESCUE $ -0,1306 (-37,49%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

PROJECT RESCUE 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0502 (-18,74%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

PROJECT RESCUE (RESCUE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi PROJECT RESCUE Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Nədir?

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC PROJECT RESCUE investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- RESCUE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə PROJECT RESCUE haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız PROJECT RESCUE satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

PROJECT RESCUE Qiymət Proqnozu (USD)

PROJECT RESCUE (RESCUE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PROJECT RESCUE (RESCUE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PROJECT RESCUE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PROJECT RESCUE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PROJECT RESCUE (RESCUE) Tokenomikası

PROJECT RESCUE (RESCUE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RESCUE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

PROJECT RESCUE (RESCUE) necə alınır?

Necə PROJECT RESCUE alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım PROJECT RESCUE Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

RESCUE Aktivindən Yerli Valyutalara

1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / VND
5.731,407
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / AUD
A$0,331056
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / GBP
0,16335
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / EUR
0,187308
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / USD
$0,2178
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / MYR
RM0,912582
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / TRY
9,151956
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / JPY
¥33,3234
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / ARS
ARS$313,379352
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / RUB
17,410932
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / INR
19,301436
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / IDR
Rp3.570,491232
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / PHP
12,791394
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / EGP
￡E.10,286694
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / BRL
R$1,171764
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / CAD
C$0,302742
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / BDT
26,628228
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / NGN
315,193626
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / COP
$844,184088
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / ZAR
R.3,75705
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / UAH
9,145422
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / TZS
T.Sh.535,1346
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / VES
Bs48,1338
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / CLP
$205,1676
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / PKR
Rs61,454448
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / KZT
115,5429
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / THB
฿7,03494
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / TWD
NT$6,692994
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / AED
د.إ0,799326
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / CHF
Fr0,17424
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / HKD
HK$1,690128
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / AMD
֏83,382552
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / MAD
.د.م2,016828
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / MXN
$4,033656
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / SAR
ريال0,81675
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / ETB
Br33,48675
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / KES
KSh28,137582
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / JOD
د.أ0,1544202
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / PLN
0,797148
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / RON
лв0,956142
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / SEK
kr2,053854
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / BGN
лв0,368082
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / HUF
Ft73,087146
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / CZK
4,578156
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / KWD
د.ك0,0666468
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / ILS
0,70785
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / BOB
Bs1,504998
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / AZN
0,37026
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / TJS
SM2,00376
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / GEL
0,590238
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / AOA
Kz199,633302
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / BHD
.د.ب0,0818928
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / BMD
$0,2178
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / DKK
kr1,40481
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / HNL
L5,719428
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / MUR
9,905544
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / NAD
$3,750516
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / NOK
kr2,18889
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / NZD
$0,378972
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / PAB
B/.0,2178
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / PGK
K0,919116
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / QAR
ر.ق0,792792
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / RSD
дин.22,050072
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / UZS
soʻm2.624,095782
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / ALL
L18,214614
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / ANG
ƒ0,389862
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / AWG
ƒ0,39204
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / BBD
$0,4356
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / BAM
KM0,365904
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / BIF
Fr644,2524
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / BND
$0,28314
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / BSD
$0,2178
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / JMD
$34,824042
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / KHR
874,697868
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / KMF
Fr92,1294
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / LAK
4.734,782514
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / LKR
රු66,300498
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / MDL
L3,676464
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / MGA
Ar976,68054
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / MOP
P1,7424
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / MVR
3,33234
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / MWK
MK378,124758
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / MZN
MT13,91742
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / NPR
रु30,897108
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / PYG
1.544,6376
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / RWF
Fr316,0278
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / SBD
$1,792494
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / SCR
3,066624
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / SRD
$8,43975
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / SVC
$1,90575
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / SZL
L3,750516
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / TMT
m0,7623
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / TND
د.ت0,6398964
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / TTD
$1,474506
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / UGX
Sh758,8152
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / XAF
Fr123,2748
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / XCD
$0,58806
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / XOF
Fr123,2748
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / XPF
Fr22,4334
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / BWP
P2,91852
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / BZD
$0,437778
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / CVE
$20,717136
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / DJF
Fr38,5506
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / DOP
$13,976226
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / DZD
د.ج28,307466
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / FJD
$0,492228
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / GNF
Fr1.893,771
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / GTQ
Q1,668348
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / GYD
$45,592074
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) / ISK
kr27,225

PROJECT RESCUE Mənbəyi

PROJECT RESCUE haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi PROJECT RESCUE Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: PROJECT RESCUE Haqqında Digər Suallar

Bugünkü PROJECT RESCUE (RESCUE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RESCUE qiyməti 0,2178 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RESCUE / USD cari qiyməti nədir?
RESCUE / USD cari qiyməti $ 0,2178 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PROJECT RESCUE üçün bazar dəyəri nədir?
RESCUE üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RESCUE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RESCUE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
RESCUE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RESCUE ATH qiyməti olan 0,8680709587324534 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RESCUE qiyməti (ATL) nədir?
RESCUE ATL qiyməti olan 0,009358123976666423 USD dəyərinə endi.
RESCUE ticarət həcmi nədir?
RESCUE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 90,56K USD.
RESCUE bu il daha da yüksələcək?
RESCUE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RESCUE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:53:05 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

