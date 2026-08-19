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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Render üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Render üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

RENDER Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RENDER Qiymət Məlumatları

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RENDER Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Render (RENDER) texniki analizi

Bugünkü Render (RENDER) texniki analizi

Render analizi səhifəsi RENDER gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Render analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Render (RENDER) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,269--+0,47%-14,20%-34,83%
Render qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Render texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Render anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 3
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 1Alış 8
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,2683
1,2676
R2
1,2676
1,2672
R1
1,2673
1,267
PP
1,2666
1,2666
S1
1,2663
1,2662
S2
1,2656
1,266
S3
1,2653
1,2656

Render bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,83M
$9,62 M
$8,78 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,12M
3 günlük aktiv alışlar
$1,23 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,35 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,15M
7 günlük aktiv alışlar
$2,85 M
7 günlük aktiv satışlar
$3,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Render kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıRENDERUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,08 M1,26
2026-08-18-$0,10 M1,27
2026-08-17$0,05 M1,27
2026-08-16-$0,12 M1,27
2026-08-15-$0,08 M1,27

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Render haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Render (RENDER) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Render qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RENDER/USDT
$1,269
$1,269$1,269
-0,22%
63.84K (USDT)
RENDER/USDC
$1,268
$1,268$1,268
-0,22%
42.37K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RENDER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RENDER
RENDER
USD
USD

1 RENDER = 1,269 USD

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