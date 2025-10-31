Bugünkü canlı Real qiyməti 0.01131 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində REAL1 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də REAL1 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Real qiyməti 0.01131 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində REAL1 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də REAL1 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Real Logosu

Real qiyməti(REAL1)

1 REAL1 / USD Canlı Qiyməti:

$0,01129
$0,01129$0,01129
-0,70%1D
USD
Real (REAL1) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:52:36 (UTC+8)

Real (REAL1) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01082
$ 0,01082$ 0,01082
24 saat Aşağı
$ 0,0136
$ 0,0136$ 0,0136
24 saat Yüksək

$ 0,01082
$ 0,01082$ 0,01082

$ 0,0136
$ 0,0136$ 0,0136

--
----

--
----

+0,35%

-0,70%

-49,33%

-49,33%

Real (REAL1) canlı qiyməti $ 0,01131. REAL1 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01082 və ən yüksək $ 0,0136 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. REAL1 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, REAL1 son bir saat ərzində +0,35%, 24 saat ərzində -0,70% və son 7 gündə isə -49,33% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Real (REAL1) Bazar Məlumatları

--
----

$ 55,10K
$ 55,10K$ 55,10K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Real üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 55,10K təşkil edir. REAL1 üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

Real (REAL1) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Real qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0000796-0,70%
30 Gün$ -0,07154-86,35%
60 Gün$ -0,08869-88,69%
90 Gün$ -0,08869-88,69%
Bugünkü Real Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün REAL1 $ -0,0000796 (-0,70%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Real 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,07154 (-86,35%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Real 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə REAL1 $ -0,08869 (-88,69%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Real 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,08869 (-88,69%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Real (REAL1) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Real Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Real (REAL1) Nədir?

REAL1’s core narrative is “bridging real-world value to Solana.”

Real MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Real investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- REAL1 steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Real haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Real satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Real Qiymət Proqnozu (USD)

Real (REAL1) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Real (REAL1) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Real üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Real qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Real (REAL1) Tokenomikası

Real (REAL1) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. REAL1 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Real (REAL1) necə alınır?

Necə Real alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Real Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

REAL1 Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Real(REAL1) / VND
297,62265
1 Real(REAL1) / AUD
A$0,0171912
1 Real(REAL1) / GBP
0,0084825
1 Real(REAL1) / EUR
0,0097266
1 Real(REAL1) / USD
$0,01131
1 Real(REAL1) / MYR
RM0,0473889
1 Real(REAL1) / TRY
0,4752462
1 Real(REAL1) / JPY
¥1,73043
1 Real(REAL1) / ARS
ARS$16,2732804
1 Real(REAL1) / RUB
0,9041214
1 Real(REAL1) / INR
1,0022922
1 Real(REAL1) / IDR
Rp185,4098064
1 Real(REAL1) / PHP
0,6642363
1 Real(REAL1) / EGP
￡E.0,5341713
1 Real(REAL1) / BRL
R$0,0608478
1 Real(REAL1) / CAD
C$0,0157209
1 Real(REAL1) / BDT
1,3827606
1 Real(REAL1) / NGN
16,3674927
1 Real(REAL1) / COP
$43,8371076
1 Real(REAL1) / ZAR
R.0,1950975
1 Real(REAL1) / UAH
0,4749069
1 Real(REAL1) / TZS
T.Sh.27,78867
1 Real(REAL1) / VES
Bs2,49951
1 Real(REAL1) / CLP
$10,65402
1 Real(REAL1) / PKR
Rs3,1912296
1 Real(REAL1) / KZT
5,999955
1 Real(REAL1) / THB
฿0,365313
1 Real(REAL1) / TWD
NT$0,3475563
1 Real(REAL1) / AED
د.إ0,0415077
1 Real(REAL1) / CHF
Fr0,009048
1 Real(REAL1) / HKD
HK$0,0877656
1 Real(REAL1) / AMD
֏4,3299204
1 Real(REAL1) / MAD
.د.م0,1047306
1 Real(REAL1) / MXN
$0,2094612
1 Real(REAL1) / SAR
ريال0,0424125
1 Real(REAL1) / ETB
Br1,7389125
1 Real(REAL1) / KES
KSh1,4611389
1 Real(REAL1) / JOD
د.أ0,00801879
1 Real(REAL1) / PLN
0,0413946
1 Real(REAL1) / RON
лв0,0496509
1 Real(REAL1) / SEK
kr0,1066533
1 Real(REAL1) / BGN
лв0,0191139
1 Real(REAL1) / HUF
Ft3,7952967
1 Real(REAL1) / CZK
0,2377362
1 Real(REAL1) / KWD
د.ك0,00346086
1 Real(REAL1) / ILS
0,0367575
1 Real(REAL1) / BOB
Bs0,0781521
1 Real(REAL1) / AZN
0,019227
1 Real(REAL1) / TJS
SM0,104052
1 Real(REAL1) / GEL
0,0306501
1 Real(REAL1) / AOA
Kz10,3666329
1 Real(REAL1) / BHD
.د.ب0,00425256
1 Real(REAL1) / BMD
$0,01131
1 Real(REAL1) / DKK
kr0,0729495
1 Real(REAL1) / HNL
L0,2970006
1 Real(REAL1) / MUR
0,5143788
1 Real(REAL1) / NAD
$0,1947582
1 Real(REAL1) / NOK
kr0,1136655
1 Real(REAL1) / NZD
$0,0196794
1 Real(REAL1) / PAB
B/.0,01131
1 Real(REAL1) / PGK
K0,0477282
1 Real(REAL1) / QAR
ر.ق0,0411684
1 Real(REAL1) / RSD
дин.1,1450244
1 Real(REAL1) / UZS
soʻm136,2650289
1 Real(REAL1) / ALL
L0,9458553
1 Real(REAL1) / ANG
ƒ0,0202449
1 Real(REAL1) / AWG
ƒ0,020358
1 Real(REAL1) / BBD
$0,02262
1 Real(REAL1) / BAM
KM0,0190008
1 Real(REAL1) / BIF
Fr33,45498
1 Real(REAL1) / BND
$0,014703
1 Real(REAL1) / BSD
$0,01131
1 Real(REAL1) / JMD
$1,8083559
1 Real(REAL1) / KHR
45,4216386
1 Real(REAL1) / KMF
Fr4,78413
1 Real(REAL1) / LAK
245,8695603
1 Real(REAL1) / LKR
රු3,4428771
1 Real(REAL1) / MDL
L0,1909128
1 Real(REAL1) / MGA
Ar50,717433
1 Real(REAL1) / MOP
P0,09048
1 Real(REAL1) / MVR
0,173043
1 Real(REAL1) / MWK
MK19,6354041
1 Real(REAL1) / MZN
MT0,722709
1 Real(REAL1) / NPR
रु1,6044366
1 Real(REAL1) / PYG
80,21052
1 Real(REAL1) / RWF
Fr16,41081
1 Real(REAL1) / SBD
$0,0930813
1 Real(REAL1) / SCR
0,1592448
1 Real(REAL1) / SRD
$0,4382625
1 Real(REAL1) / SVC
$0,0989625
1 Real(REAL1) / SZL
L0,1947582
1 Real(REAL1) / TMT
m0,039585
1 Real(REAL1) / TND
د.ت0,03322878
1 Real(REAL1) / TTD
$0,0765687
1 Real(REAL1) / UGX
Sh39,40404
1 Real(REAL1) / XAF
Fr6,40146
1 Real(REAL1) / XCD
$0,030537
1 Real(REAL1) / XOF
Fr6,40146
1 Real(REAL1) / XPF
Fr1,16493
1 Real(REAL1) / BWP
P0,151554
1 Real(REAL1) / BZD
$0,0227331
1 Real(REAL1) / CVE
$1,0758072
1 Real(REAL1) / DJF
Fr2,00187
1 Real(REAL1) / DOP
$0,7257627
1 Real(REAL1) / DZD
د.ج1,4699607
1 Real(REAL1) / FJD
$0,0255606
1 Real(REAL1) / GNF
Fr98,34045
1 Real(REAL1) / GTQ
Q0,0866346
1 Real(REAL1) / GYD
$2,3675223
1 Real(REAL1) / ISK
kr1,41375

Real Mənbəyi

Real haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Real Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Real (REAL1) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı REAL1 qiyməti 0,01131 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
REAL1 / USD cari qiyməti nədir?
REAL1 / USD cari qiyməti $ 0,01131 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Real üçün bazar dəyəri nədir?
REAL1 üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
REAL1 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
REAL1 aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
REAL1 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
REAL1 ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı REAL1 qiyməti (ATL) nədir?
REAL1 ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
REAL1 ticarət həcmi nədir?
REAL1 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 55,10K USD.
REAL1 bu il daha da yüksələcək?
REAL1 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün REAL1 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:52:36 (UTC+8)

Real (REAL1) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

REAL1 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

REAL1
REAL1
USD
USD

1 REAL1 = 0,01131 USD

REAL1 Ticarəti Edin

REAL1/USDT
$0,01129
$0,01129$0,01129
-1,13%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

