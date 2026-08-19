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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, RE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, RE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü RE (RE) texniki analizi

Bugünkü RE (RE) texniki analizi

RE analizi səhifəsi RE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda RE analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

RE (RE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,39361---6,35%+3,26%+293,61%
RE qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

RE texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış RE anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 2
Alış 19
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 2Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,393
0,3929
R2
0,3929
0,3929
R1
0,3929
0,3929
PP
0,3928
0,3928
S1
0,3928
0,3928
S2
0,3927
0,3928
S3
0,3927
0,3927

RE bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,09M
$1,60 M
$1,68 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$1,22 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,18 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$3,83 M
7 günlük aktiv satışlar
$3,86 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

RE kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıREUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,07 M0,39
2026-08-18-$0,39 M0,39
2026-08-17-$0,39 M0,41
2026-08-16-$0,07 M0,45
2026-08-15-$0,69 M0,45

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

RE haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də RE (RE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı RE qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RE/USDT
$0,3937
$0,3937$0,3937
-0,08%
222.36K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RE
RE
USD
USD

1 RE = 0,39361 USD

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