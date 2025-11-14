Invesco QQQ (QQQON) Tokenomikası

Invesco QQQ (QQQON) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-11-14 05:22:55 (UTC+8)
Invesco QQQ (QQQON) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Invesco QQQ (QQQON) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 20,85M
$ 20,85M
Ümumi Təchizat:
$ 34,14K
$ 34,14K
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 34,14K
$ 34,14K
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 20,85M
$ 20,85M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 642,17
$ 642,17
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 566,7159774974706
$ 566,7159774974706
Cari Qiymət:
$ 610,66
$ 610,66

Invesco QQQ (QQQON) Məlumatları

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Rəsmi Veb-sayt:
https://app.ondo.finance/assets/qqqon
Block Explorer
https://etherscan.io/token/0x0e397938C1Aa0680954093495B70A9F5e2249aBa

Invesco QQQ (QQQON) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Invesco QQQ (QQQON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum QQQON token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

QQQON tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq QQQON tokenomikasını başa düşdünüzsə, QQQON tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

