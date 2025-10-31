Bugünkü canlı Invesco QQQ qiyməti 634.32 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QQQON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QQQON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Invesco QQQ qiyməti 634.32 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QQQON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QQQON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Invesco QQQ Logosu

Invesco QQQ qiyməti(QQQON)

1 QQQON / USD Canlı Qiyməti:

$634,32
$634,32$634,32
+0,69%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:51:47 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 627,27
$ 627,27$ 627,27
24 saat Aşağı
$ 639,29
$ 639,29$ 639,29
24 saat Yüksək

$ 627,27
$ 627,27$ 627,27

$ 639,29
$ 639,29$ 639,29

$ 637,6698962010125
$ 637,6698962010125$ 637,6698962010125

$ 566,7159774974706
$ 566,7159774974706$ 566,7159774974706

+0,04%

+0,69%

+3,44%

+3,44%

Invesco QQQ (QQQON) canlı qiyməti $ 634,32. QQQON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 627,27 və ən yüksək $ 639,29 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. QQQON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 637,6698962010125, ən aşağı qiyməti isə $ 566,7159774974706 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, QQQON son bir saat ərzində +0,04%, 24 saat ərzində +0,69% və son 7 gündə isə +3,44% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Invesco QQQ (QQQON) Bazar Məlumatları

No.872

$ 19,29M
$ 19,29M$ 19,29M

$ 57,17K
$ 57,17K$ 57,17K

$ 19,29M
$ 19,29M$ 19,29M

30,41K
30,41K 30,41K

30.409,04562772
30.409,04562772 30.409,04562772

ETH

Invesco QQQ üzrə cari Bazar Dəyəri $ 19,29M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 57,17K təşkil edir. QQQON üzrə dövriyyədə olan təklif 30,41K, ümumi təklif isə 30409.04562772 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 19,29M təşkil edir.

Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Invesco QQQ qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +4,3468+0,69%
30 Gün$ +35,49+5,92%
60 Gün$ +114,32+21,98%
90 Gün$ +114,32+21,98%
Bugünkü Invesco QQQ Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün QQQON $ +4,3468 (+0,69%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Invesco QQQ 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +35,49 (+5,92%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Invesco QQQ 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə QQQON $ +114,32 (+21,98%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Invesco QQQ 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +114,32 (+21,98%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Invesco QQQ (QQQON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Invesco QQQ Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Invesco QQQ (QQQON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Invesco QQQ investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- QQQON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Invesco QQQ haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Invesco QQQ satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Invesco QQQ Qiymət Proqnozu (USD)

Invesco QQQ (QQQON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Invesco QQQ (QQQON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Invesco QQQ üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Invesco QQQ qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Invesco QQQ (QQQON) Tokenomikası

Invesco QQQ (QQQON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. QQQON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Invesco QQQ (QQQON) necə alınır?

Necə Invesco QQQ alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Invesco QQQ Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

QQQON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Invesco QQQ(QQQON) / VND
16.692.130,8
1 Invesco QQQ(QQQON) / AUD
A$964,1664
1 Invesco QQQ(QQQON) / GBP
475,74
1 Invesco QQQ(QQQON) / EUR
545,5152
1 Invesco QQQ(QQQON) / USD
$634,32
1 Invesco QQQ(QQQON) / MYR
RM2.657,8008
1 Invesco QQQ(QQQON) / TRY
26.654,1264
1 Invesco QQQ(QQQON) / JPY
¥97.050,96
1 Invesco QQQ(QQQON) / ARS
ARS$912.684,9888
1 Invesco QQQ(QQQON) / RUB
50.707,5408
1 Invesco QQQ(QQQON) / INR
56.213,4384
1 Invesco QQQ(QQQON) / IDR
Rp10.398.686,8608
1 Invesco QQQ(QQQON) / PHP
37.253,6136
1 Invesco QQQ(QQQON) / EGP
￡E.29.958,9336
1 Invesco QQQ(QQQON) / BRL
R$3.412,6416
1 Invesco QQQ(QQQON) / CAD
C$881,7048
1 Invesco QQQ(QQQON) / BDT
77.551,9632
1 Invesco QQQ(QQQON) / NGN
917.968,8744
1 Invesco QQQ(QQQON) / COP
$2.458.598,9472
1 Invesco QQQ(QQQON) / ZAR
R.10.942,02
1 Invesco QQQ(QQQON) / UAH
26.635,0968
1 Invesco QQQ(QQQON) / TZS
T.Sh.1.558.524,24
1 Invesco QQQ(QQQON) / VES
Bs140.184,72
1 Invesco QQQ(QQQON) / CLP
$597.529,44
1 Invesco QQQ(QQQON) / PKR
Rs178.979,7312
1 Invesco QQQ(QQQON) / KZT
336.506,76
1 Invesco QQQ(QQQON) / THB
฿20.488,536
1 Invesco QQQ(QQQON) / TWD
NT$19.492,6536
1 Invesco QQQ(QQQON) / AED
د.إ2.327,9544
1 Invesco QQQ(QQQON) / CHF
Fr507,456
1 Invesco QQQ(QQQON) / HKD
HK$4.922,3232
1 Invesco QQQ(QQQON) / AMD
֏242.843,0688
1 Invesco QQQ(QQQON) / MAD
.د.م5.873,8032
1 Invesco QQQ(QQQON) / MXN
$11.747,6064
1 Invesco QQQ(QQQON) / SAR
ريال2.378,7
1 Invesco QQQ(QQQON) / ETB
Br97.526,7
1 Invesco QQQ(QQQON) / KES
KSh81.947,8008
1 Invesco QQQ(QQQON) / JOD
د.أ449,73288
1 Invesco QQQ(QQQON) / PLN
2.321,6112
1 Invesco QQQ(QQQON) / RON
лв2.784,6648
1 Invesco QQQ(QQQON) / SEK
kr5.981,6376
1 Invesco QQQ(QQQON) / BGN
лв1.072,0008
1 Invesco QQQ(QQQON) / HUF
Ft212.858,7624
1 Invesco QQQ(QQQON) / CZK
13.333,4064
1 Invesco QQQ(QQQON) / KWD
د.ك194,10192
1 Invesco QQQ(QQQON) / ILS
2.061,54
1 Invesco QQQ(QQQON) / BOB
Bs4.383,1512
1 Invesco QQQ(QQQON) / AZN
1.078,344
1 Invesco QQQ(QQQON) / TJS
SM5.835,744
1 Invesco QQQ(QQQON) / GEL
1.719,0072
1 Invesco QQQ(QQQON) / AOA
Kz581.411,3688
1 Invesco QQQ(QQQON) / BHD
.د.ب238,50432
1 Invesco QQQ(QQQON) / BMD
$634,32
1 Invesco QQQ(QQQON) / DKK
kr4.091,364
1 Invesco QQQ(QQQON) / HNL
L16.657,2432
1 Invesco QQQ(QQQON) / MUR
28.848,8736
1 Invesco QQQ(QQQON) / NAD
$10.922,9904
1 Invesco QQQ(QQQON) / NOK
kr6.374,916
1 Invesco QQQ(QQQON) / NZD
$1.103,7168
1 Invesco QQQ(QQQON) / PAB
B/.634,32
1 Invesco QQQ(QQQON) / PGK
K2.676,8304
1 Invesco QQQ(QQQON) / QAR
ر.ق2.308,9248
1 Invesco QQQ(QQQON) / RSD
дин.64.218,5568
1 Invesco QQQ(QQQON) / UZS
soʻm7.642.407,8808
1 Invesco QQQ(QQQON) / ALL
L53.048,1816
1 Invesco QQQ(QQQON) / ANG
ƒ1.135,4328
1 Invesco QQQ(QQQON) / AWG
ƒ1.141,776
1 Invesco QQQ(QQQON) / BBD
$1.268,64
1 Invesco QQQ(QQQON) / BAM
KM1.065,6576
1 Invesco QQQ(QQQON) / BIF
Fr1.876.318,56
1 Invesco QQQ(QQQON) / BND
$824,616
1 Invesco QQQ(QQQON) / BSD
$634,32
1 Invesco QQQ(QQQON) / JMD
$101.421,4248
1 Invesco QQQ(QQQON) / KHR
2.547.467,1792
1 Invesco QQQ(QQQON) / KMF
Fr268.317,36
1 Invesco QQQ(QQQON) / LAK
13.789.564,9416
1 Invesco QQQ(QQQON) / LKR
රු193.093,3512
1 Invesco QQQ(QQQON) / MDL
L10.707,3216
1 Invesco QQQ(QQQON) / MGA
Ar2.844.481,176
1 Invesco QQQ(QQQON) / MOP
P5.074,56
1 Invesco QQQ(QQQON) / MVR
9.705,096
1 Invesco QQQ(QQQON) / MWK
MK1.101.249,2952
1 Invesco QQQ(QQQON) / MZN
MT40.533,048
1 Invesco QQQ(QQQON) / NPR
रु89.984,6352
1 Invesco QQQ(QQQON) / PYG
4.498.597,44
1 Invesco QQQ(QQQON) / RWF
Fr920.398,32
1 Invesco QQQ(QQQON) / SBD
$5.220,4536
1 Invesco QQQ(QQQON) / SCR
8.931,2256
1 Invesco QQQ(QQQON) / SRD
$24.579,9
1 Invesco QQQ(QQQON) / SVC
$5.550,3
1 Invesco QQQ(QQQON) / SZL
L10.922,9904
1 Invesco QQQ(QQQON) / TMT
m2.220,12
1 Invesco QQQ(QQQON) / TND
د.ت1.863,63216
1 Invesco QQQ(QQQON) / TTD
$4.294,3464
1 Invesco QQQ(QQQON) / UGX
Sh2.209.970,88
1 Invesco QQQ(QQQON) / XAF
Fr359.025,12
1 Invesco QQQ(QQQON) / XCD
$1.712,664
1 Invesco QQQ(QQQON) / XOF
Fr359.025,12
1 Invesco QQQ(QQQON) / XPF
Fr65.334,96
1 Invesco QQQ(QQQON) / BWP
P8.499,888
1 Invesco QQQ(QQQON) / BZD
$1.274,9832
1 Invesco QQQ(QQQON) / CVE
$60.336,5184
1 Invesco QQQ(QQQON) / DJF
Fr112.274,64
1 Invesco QQQ(QQQON) / DOP
$40.704,3144
1 Invesco QQQ(QQQON) / DZD
د.ج82.442,5704
1 Invesco QQQ(QQQON) / FJD
$1.433,5632
1 Invesco QQQ(QQQON) / GNF
Fr5.515.412,4
1 Invesco QQQ(QQQON) / GTQ
Q4.858,8912
1 Invesco QQQ(QQQON) / GYD
$132.782,2056
1 Invesco QQQ(QQQON) / ISK
kr79.290

Invesco QQQ Mənbəyi

Invesco QQQ haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Invesco QQQ Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Invesco QQQ Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Invesco QQQ (QQQON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı QQQON qiyməti 634,32 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
QQQON / USD cari qiyməti nədir?
QQQON / USD cari qiyməti $ 634,32 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Invesco QQQ üçün bazar dəyəri nədir?
QQQON üçün bazar dəyəri $ 19,29M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
QQQON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
QQQON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 30,41K USD təşkil edir.
QQQON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
QQQON ATH qiyməti olan 637,6698962010125 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı QQQON qiyməti (ATL) nədir?
QQQON ATL qiyməti olan 566,7159774974706 USD dəyərinə endi.
QQQON ticarət həcmi nədir?
QQQON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 57,17K USD.
QQQON bu il daha da yüksələcək?
QQQON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün QQQON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:51:47 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

QQQON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 634,32 USD

QQQON Ticarəti Edin

QQQON/USDT
$634,32
$634,32$634,32
+0,71%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

