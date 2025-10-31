Bugünkü canlı I love puppies qiyməti 0.0000000000001475 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PUPPIES1 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PUPPIES1 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı I love puppies qiyməti 0.0000000000001475 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PUPPIES1 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PUPPIES1 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

I love puppies Logosu

I love puppies qiyməti(PUPPIES1)

1 PUPPIES1 / USD Canlı Qiyməti:

$0,0000000000001475
+1,16%1D
USD
I love puppies (PUPPIES1) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 17:16:13 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES1) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0000000000001423
24 saat Aşağı
$ 0,0000000000001548
24 saat Yüksək

$ 0,0000000000001423
$ 0,0000000000001548
$ 0,000000000339902443
$ 0,000000000000316317
+1,58%

+1,16%

-0,88%

-0,88%

I love puppies (PUPPIES1) canlı qiyməti $ 0,0000000000001475. PUPPIES1 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0000000000001423 və ən yüksək $ 0,0000000000001548 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PUPPIES1 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,000000000339902443, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000000000000316317 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PUPPIES1 son bir saat ərzində +1,58%, 24 saat ərzində +1,16% və son 7 gündə isə -0,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

I love puppies (PUPPIES1) Bazar Məlumatları

No.3847

$ 0,00
$ 233,13
$ 62,05K
0,00
420.690.000.000.000.000
420.690.000.000.000.000
0,00%

ETH

I love puppies üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 233,13 təşkil edir. PUPPIES1 üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 420690000000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 62,05K təşkil edir.

I love puppies (PUPPIES1) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün I love puppies qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,000000000000001691+1,16%
30 Gün$ -0,0000000000003525-70,50%
60 Gün$ -0,0000000000003525-70,50%
90 Gün$ -0,0000000000003525-70,50%
Bugünkü I love puppies Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün PUPPIES1 $ +0,000000000000001691 (+1,16%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

I love puppies 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0000000000003525 (-70,50%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

I love puppies 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə PUPPIES1 $ -0,0000000000003525 (-70,50%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

I love puppies 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0000000000003525 (-70,50%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

I love puppies (PUPPIES1) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi I love puppies Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

I love puppies (PUPPIES1) Nədir?

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

I love puppies MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC I love puppies investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- PUPPIES1 steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə I love puppies haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız I love puppies satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

I love puppies Qiymət Proqnozu (USD)

I love puppies (PUPPIES1) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? I love puppies (PUPPIES1) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? I love puppies üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

I love puppies qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

I love puppies (PUPPIES1) Tokenomikası

I love puppies (PUPPIES1) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PUPPIES1 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

I love puppies (PUPPIES1) necə alınır?

Necə I love puppies alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım I love puppies Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

PUPPIES1 Aktivindən Yerli Valyutalara

I love puppies Mənbəyi

I love puppies haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi I love puppies Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: I love puppies Haqqında Digər Suallar

Bugünkü I love puppies (PUPPIES1) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PUPPIES1 qiyməti 0,0000000000001475 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PUPPIES1 / USD cari qiyməti nədir?
PUPPIES1 / USD cari qiyməti $ 0,0000000000001475 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
I love puppies üçün bazar dəyəri nədir?
PUPPIES1 üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PUPPIES1 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PUPPIES1 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
PUPPIES1 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PUPPIES1 ATH qiyməti olan 0,000000000339902443 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PUPPIES1 qiyməti (ATL) nədir?
PUPPIES1 ATL qiyməti olan 0,000000000000316317 USD dəyərinə endi.
PUPPIES1 ticarət həcmi nədir?
PUPPIES1 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 233,13 USD.
PUPPIES1 bu il daha da yüksələcək?
PUPPIES1 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PUPPIES1 qiymət proqnozuna baxın.
I love puppies (PUPPIES1) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

