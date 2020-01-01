Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, PumpBTC üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, PumpBTC üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PUMPBTC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PUMPBTC Qiymət Məlumatları

PUMPBTC nədir

PUMPBTC Whitepaper

PUMPBTC Rəsmi Veb-saytı

PUMPBTC Tokenomikası

PUMPBTC Qiymət Proqnozu

PUMPBTC Qiymət Tarixçəsi

PUMPBTC Alış Bələdçisi

PUMPBTC / Fiat Valyuta Çevirən

PUMPBTC Spot

PUMPBTC USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü pumpBTC (PUMPBTC) texniki analizi

Bugünkü pumpBTC (PUMPBTC) texniki analizi

pumpBTC analizi səhifəsi PUMPBTC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda pumpBTC analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

pumpBTC (PUMPBTC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,009962---6,52%+5,37%-31,11%
pumpBTC qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

PumpBTC texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış PumpBTC anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 12
Neytral 9
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 4Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 5Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00999
0,00998
R2
0,00998
0,00997
R1
0,00997
0,00997
PP
0,00996
0,00996
S1
0,00995
0,00995
S2
0,00994
0,00995
S3
0,00993
0,00994

PumpBTC bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,06M
$5,23 M
$5,29 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,04 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

PumpBTC kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPUMPBTCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

pumpBTC haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də pumpBTC (PUMPBTC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı pumpBTC qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PUMPBTC/USDT
$0,009964
$0,009964$0,009964
-2,65%
5.52M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PUMPBTC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PUMPBTC
PUMPBTC
USD
USD

1 PUMPBTC = 0,009962 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.