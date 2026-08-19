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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pump.fun üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pump.fun üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PUMP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PUMP Qiymət Məlumatları

PUMP nədir

PUMP Rəsmi Veb-saytı

PUMP Tokenomikası

PUMP Qiymət Proqnozu

PUMP Qiymət Tarixçəsi

PUMP Alış Bələdçisi

PUMP / Fiat Valyuta Çevirən

PUMP Spot

PUMP USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü pump.fun (PUMP) texniki analizi

Bugünkü pump.fun (PUMP) texniki analizi

pump.fun analizi səhifəsi PUMP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda pump.fun analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

pump.fun (PUMP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,002982--+10,28%+48,21%+67,62%
pump.fun qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Pump.fun kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPUMPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,64 M0,00
2026-08-18-$1,32 M0,00
2026-08-17-$1,41 M0,00
2026-08-16-$1,95 M0,00
2026-08-15-$1,17 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

pump.fun haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də pump.fun (PUMP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı pump.fun qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PUMP/USDT
$0,002982
$0,002982$0,002982
+6,31%
2.00B (USDT)
PUMP/USDC
$0,002973
$0,002973$0,002973
+6,17%
24.31M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PUMP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PUMP
PUMP
USD
USD

1 PUMP = 0,002982 USD

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