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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Puffer üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Puffer üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PUFFER Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PUFFER Qiymət Məlumatları

PUFFER nədir

PUFFER Whitepaper

PUFFER Rəsmi Veb-saytı

PUFFER Tokenomikası

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PUFFER Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Puffer (PUFFER) texniki analizi

Bugünkü Puffer (PUFFER) texniki analizi

Puffer analizi səhifəsi PUFFER gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Puffer analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Puffer (PUFFER) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0118---7,82%-5,60%-52,42%
Puffer qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Puffer texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Puffer anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 13
Neytral 6
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 2Alış 0
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 4Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01178
0,01177
R2
0,01177
0,01177
R1
0,01177
0,01177
PP
0,01176
0,01176
S1
0,01176
0,01176
S2
0,01175
0,01176
S3
0,01175
0,01175

Puffer bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,32M
$5,07 M
$5,39 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,02 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Puffer kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPUFFERUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,01 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Puffer haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Puffer (PUFFER) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Puffer qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PUFFER/USDT
$0,0117
$0,0117$0,0117
-0,84%
4.82M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PUFFER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PUFFER
PUFFER
USD
USD

1 PUFFER = 0,0118 USD

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