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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Portal To Bitcoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Portal To Bitcoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PTB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PTB Qiymət Məlumatları

PTB nədir

PTB Whitepaper

PTB Rəsmi Veb-saytı

PTB Tokenomikası

PTB Qiymət Proqnozu

PTB Qiymət Tarixçəsi

PTB Alış Bələdçisi

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Bugünkü Portal To Bitcoin (PTB) texniki analizi

Bugünkü Portal To Bitcoin (PTB) texniki analizi

Portal To Bitcoin analizi səhifəsi PTB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Portal To Bitcoin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Portal To Bitcoin (PTB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0008454---6,27%+50,91%+1,05%
Portal To Bitcoin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Portal To Bitcoin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Portal To Bitcoin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 1
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 0Alış 10
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0008449
0,0008448
R2
0,0008448
0,0008448
R1
0,0008448
0,0008448
PP
0,0008447
0,0008447
S1
0,0008447
0,0008447
S2
0,0008446
0,0008447
S3
0,0008446
0,0008446

Portal To Bitcoin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,27M
$4,27 M
$4,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Portal To Bitcoin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPTBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,01 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Portal To Bitcoin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Portal To Bitcoin (PTB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Portal To Bitcoin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PTB/USDT
$0,0008456
$0,0008456$0,0008456
-3,38%
76.73M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PTB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0,0008454 USD

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