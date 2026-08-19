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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Prompt üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Prompt üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PROMPT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PROMPT Qiymət Məlumatları

PROMPT nədir

PROMPT Whitepaper

PROMPT Rəsmi Veb-saytı

PROMPT Tokenomikası

PROMPT Qiymət Proqnozu

PROMPT Qiymət Tarixçəsi

PROMPT Alış Bələdçisi

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Bugünkü Prompt (PROMPT) texniki analizi

Bugünkü Prompt (PROMPT) texniki analizi

Prompt analizi səhifəsi PROMPT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Prompt analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Prompt (PROMPT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02106---5,23%+10,43%-43,07%
Prompt qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Prompt texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Prompt anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 12
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 3Neytral 6Alış 5
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 2Neytral 6Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02108
0,02108
R2
0,02108
0,02107
R1
0,02107
0,02107
PP
0,02107
0,02107
S1
0,02106
0,02106
S2
0,02106
0,02106
S3
0,02105
0,02106

Prompt bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,79M
$8,62 M
$9,40 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Prompt kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPROMPTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,02
2026-08-18-$0,01 M0,02
2026-08-17-$0,02 M0,02
2026-08-16-$0,02 M0,02
2026-08-15-$0,01 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Prompt haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Prompt (PROMPT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Prompt qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PROMPT/USDT
$0,02104
$0,02104$0,02104
-1,59%
3.05M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PROMPT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PROMPT
PROMPT
USD
USD

1 PROMPT = 0,02106 USD

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