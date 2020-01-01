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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Power Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Power Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Power Protocol (POWER) texniki analizi

Bugünkü Power Protocol (POWER) texniki analizi

Power Protocol analizi səhifəsi POWER gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Power Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Power Protocol (POWER) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,08597---10,86%+8,61%+7,63%
Power Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Power Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Power Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 1
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,08626
0,08625
R2
0,08625
0,08625
R1
0,08625
0,08625
PP
0,08624
0,08624
S1
0,08624
0,08624
S2
0,08623
0,08624
S3
0,08623
0,08623

Power Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,11M
$3,59 M
$3,70 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,34 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,33 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,80 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,79 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Power Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPOWERUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Power Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Power Protocol (POWER) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Power Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
POWER/USDT
$0,08601
$0,08601$0,08601
-0,86%
2.97M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

POWER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

POWER
POWER
USD
USD

1 POWER = 0,08597 USD

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