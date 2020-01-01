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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pons üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pons üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Pons (PONS) texniki analizi

Bugünkü Pons (PONS) texniki analizi

Pons analizi səhifəsi PONS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Pons analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Pons (PONS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,032896---32,11%+108,09%+996,53%
Pons qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Pons texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Pons anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 3
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 3Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,032987
0,032985
R2
0,032985
0,032984
R1
0,032984
0,032984
PP
0,032983
0,032983
S1
0,032982
0,032981
S2
0,03298
0,032981
S3
0,032979
0,03298

Pons bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,04M
$0,16 M
$0,20 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,21 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,20 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pons kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPONSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pons haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Pons (PONS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Pons qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PONS/USD1
$0,033279
$0,033279$0,033279
+17,39%
1.95M (USDT)
PONS/USDT
$0,032896
$0,032896$0,032896
+16,05%
6.24M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PONS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PONS
PONS
USD
USD

1 PONS = 0,032896 USD

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