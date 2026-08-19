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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Peanut the Squirrel üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Peanut the Squirrel üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PNUT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PNUT Qiymət Məlumatları

PNUT nədir

PNUT Rəsmi Veb-saytı

PNUT Tokenomikası

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Bugünkü Peanut the Squirrel (PNUT) texniki analizi

Bugünkü Peanut the Squirrel (PNUT) texniki analizi

Peanut the Squirrel analizi səhifəsi PNUT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Peanut the Squirrel analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Peanut the Squirrel (PNUT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,04111--+1,10%+1,28%-29,34%
Peanut the Squirrel qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Peanut the Squirrel texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Peanut the Squirrel anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 10
Neytral 0
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 0Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,04109
0,04109
R2
0,04109
0,04108
R1
0,04108
0,04108
PP
0,04108
0,04108
S1
0,04107
0,04107
S2
0,04107
0,04107
S3
0,04106
0,04107

Peanut the Squirrel bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,55M
$6,79 M
$7,34 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,20 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,22 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,80 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,80 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Peanut the Squirrel kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPNUTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,09 M0,04
2026-08-18-$0,15 M0,04
2026-08-17$0,06 M0,04
2026-08-16$0,07 M0,04
2026-08-15$0,01 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Peanut the Squirrel haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Peanut the Squirrel (PNUT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Peanut the Squirrel qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PNUT/USDT
$0,04111
$0,04111$0,04111
-1,93%
1.69M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PNUT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PNUT
PNUT
USD
USD

1 PNUT = 0,04111 USD

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