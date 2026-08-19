Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Plume Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Plume Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PLUME Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PLUME Qiymət Məlumatları

PLUME nədir

PLUME Whitepaper

PLUME Rəsmi Veb-saytı

PLUME Tokenomikası

PLUME Qiymət Proqnozu

PLUME Qiymət Tarixçəsi

PLUME Alış Bələdçisi

PLUME / Fiat Valyuta Çevirən

PLUME Spot

PLUME USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Plume Network (PLUME) texniki analizi

Bugünkü Plume Network (PLUME) texniki analizi

Plume Network analizi səhifəsi PLUME gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Plume Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Plume Network (PLUME) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,012246---2,36%+21,25%-4,36%
Plume Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Plume Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Plume Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 7
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 4Alış 6
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01226
0,01224
R2
0,01224
0,01223
R1
0,01224
0,01223
PP
0,01222
0,01222
S1
0,01221
0,0122
S2
0,01219
0,0122
S3
0,01218
0,01219

Plume Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,77M
$2,36 M
$1,59 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,36 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,36 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$1,34 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,34 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Plume Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPLUMEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,77 M0,01
2026-08-18$0,57 M0,01
2026-08-17-$18,13 M0,01
2026-08-16-$17,43 M0,01
2026-08-15-$7,06 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Plume Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Plume Network (PLUME) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Plume Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PLUME/USDT
$0,012246
$0,012246$0,012246
-1,89%
8.41M (USDT)
PLUME/USDC
$0,012212
$0,012212$0,012212
-2,08%
4.40M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PLUME / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PLUME
PLUME
USD
USD

1 PLUME = 0,012246 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.