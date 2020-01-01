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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pippin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Pippin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PIPPIN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PIPPIN Qiymət Məlumatları

PIPPIN nədir

PIPPIN Rəsmi Veb-saytı

PIPPIN Tokenomikası

PIPPIN Qiymət Proqnozu

PIPPIN Qiymət Tarixçəsi

PIPPIN Alış Bələdçisi

PIPPIN / Fiat Valyuta Çevirən

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Bugünkü Pippin (PIPPIN) texniki analizi

Bugünkü Pippin (PIPPIN) texniki analizi

Pippin analizi səhifəsi PIPPIN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Pippin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Pippin (PIPPIN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,017556--+3,47%+7,32%-27,92%
Pippin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Pippin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Pippin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 4
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 2Alış 8
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01757
0,01757
R2
0,01757
0,01756
R1
0,01756
0,01756
PP
0,01756
0,01756
S1
0,01755
0,01755
S2
0,01755
0,01755
S3
0,01754
0,01755

Pippin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-7,04M
$9,13 M
$16,17 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$1,28 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,29 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$2,53 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,49 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pippin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPIPPINUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Pippin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Pippin (PIPPIN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Pippin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PIPPIN/USDT
$0,017556
$0,017556$0,017556
-3,84%
6.26M (USDT)
PIPPIN/USDC
$0,01755
$0,01755$0,01755
-3,78%
3.06M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PIPPIN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PIPPIN
PIPPIN
USD
USD

1 PIPPIN = 0,017556 USD

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